Raiffeisen Bank International (RBI), un gruppo bancario austriaco con attività in tutta l’Europa centrale e orientale, sta ampliando la propria offerta di criptovalute attraverso una partnership a livello di gruppo con Bitpanda.

Bitpanda Enterprise fornirà l’infrastruttura per gli asset digitali che le banche della rete RBI potranno utilizzare per introdurre servizi di criptovaluta, raggiungendo potenzialmente circa 18 milioni di clienti, secondo un annuncio congiunto diffuso mercoledì. Le singole banche determineranno la propria offerta e il calendario di implementazione sulla base dei requisiti dei mercati locali e della normativa vigente, hanno dichiarato le società.

L’amministratore delegato di RBI, Michael Höllerer, ha dichiarato che la banca sta riscontrando una domanda crescente di cripto-attività nei propri mercati e che sta rispondendo a tale domanda con Bitpanda.

«In quanto banca orientata al cliente, ci impegniamo a soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei nostri clienti», ha dichiarato.

Un portavoce di Bitpanda ha dichiarato a Cointelegraph che l’implementazione è ancora in una fase iniziale e procederà gradualmente sulla base dei requisiti dei mercati locali e della normativa vigente, mentre ulteriori dettagli saranno forniti man mano che i singoli mercati verranno confermati.

Bitpanda co-CEO Christian Trumme (left) and Michael Höllerer, CEO of Raiffeisen Bank International. Source: Bitpanda

La partnership si basa su un'integrazione crypto lanciata con la Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien austriaca nel 2024.

Bitpanda, autorizzata ai sensi del regolamento dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), ha dichiarato a Cointelegraph di essere regolarmente in trattativa con banche e istituzioni finanziarie che stanno esplorando servizi di brokeraggio crypto, ma ha rifiutato di commentare trattative in corso o riservate.

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