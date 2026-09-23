La partnership si basa su un'integrazione crypto lanciata con la Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien austriaca nel 2024.
Bitpanda, autorizzata ai sensi del regolamento dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), ha dichiarato a Cointelegraph di essere regolarmente in trattativa con banche e istituzioni finanziarie che stanno esplorando servizi di brokeraggio crypto, ma ha rifiutato di commentare trattative in corso o riservate.
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