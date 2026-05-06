RedStone, un provider di oracoli decentralizzati, ha lanciato un nuovo livello di regolamento per la finanza decentralizzata, con l'obiettivo di rendere le attività del mondo reale tokenizzate (RWA) utilizzabili come garanzia nei protocolli di prestito.

Il sistema, chiamato RedStone Settle, è progettato per affrontare una questione strutturale di lunga data nella DeFi. Mentre le piattaforme di prestito come Aave si affidano a liquidazioni quasi istantanee per gestire il rischio, gli RWA, inclusi i fondi e le obbligazioni tokenizzati, hanno tipicamente periodi di rimborso che vanno dai 60 ai 180 giorni. Questo disallineamento ha in gran parte impedito agli RWA di essere utilizzati come garanzia.

Secondo RedStone, il nuovo livello introduce un meccanismo di asta on-chain che viene attivato durante gli eventi di liquidazione. I fornitori di liquidità possono intervenire per acquistare immediatamente le posizioni, fornendo liquidità ai protocolli e assumendosi al contempo il rischio di rimborso ritardato legato alle attività sottostanti.

L'azienda con sede a Baar, in Svizzera, ha affermato che questo approccio potrebbe aiutare a sbloccare oltre 30 miliardi di dollari in RWA tokenizzati attualmente inutilizzati nella DeFi, consentendo al contempo agli utenti di contrarre prestiti a fronte di posizioni che generano rendimento in modo più efficiente.

Tale cifra è sostanzialmente in linea con le stime dell'attuale mercato RWA. Escludendo le stablecoin, le attività del mondo reale tokenizzate hanno un valore di oltre 30 miliardi di dollari, guidate da prodotti quali l'esposizione al Tesoro statunitense e il credito privato, secondo RWA.xyz.

Mercato degli RWA tokenizzati. Fonte: RWA.xyz

La tokenizzazione da sola non risolve i problemi di liquidità

Il lancio del prodotto di RedStone arriva in un momento in cui si intensifica il dibattito sul fatto che la tokenizzazione migliori in modo significativo la liquidità.

Come già riportato da Cointelegraph, gli operatori del settore presenti alla Paris Blockchain Week di questo mese hanno affermato che il fatto di mettere gli asset su blockchain non li rende automaticamente negoziabili o utilizzabili nei mercati finanziari.

Gli asset del mondo reale tokenizzati continuano a dover affrontare limitazioni strutturali, in particolare in termini di liquidità e velocità di regolamento.

“Penso che ci sia ancora questa idea che tokenizzare qualcosa di illiquido lo trasformi in qualche modo magicamente in un asset liquido, il che semplicemente non è vero”, ha detto Oya Celiktemur di Ondo Finance durante un panel ospitato da Cointelegraph.

Tavola rotonda alla Paris Blockchain Week sulla liquidità degli RWA. Fonte: Cointelegraph

Allo stesso tempo, il settore dei prestiti DeFi si è espanso di pari passo con il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali e la graduale adozione delle attività ponderate per il rischio (RWA) come garanzie. Secondo Binance Research, il settore ha registrato una crescita del 72% su base annua fino a settembre, trainata in parte dall'utilizzo istituzionale di stablecoin e asset tokenizzati.