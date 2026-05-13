Ripple ha ottenuto una linea di credito da 200 milioni di dollari da fondi gestiti da Neuberger Berman per ampliare la capacità di prestito della propria divisione di prime brokerage istituzionale, a riprova della domanda costante di servizi di finanziamento nel mercato degli asset digitali.

L'azienda ha dichiarato lunedì che la linea di credito consentirà alla sua divisione Ripple Prime di offrire un maggior numero di prestiti a margine e altri prodotti di finanziamento a hedge fund, società di trading e altri clienti istituzionali attivi sia nei mercati delle criptovalute che in quelli tradizionali.

Il presidente di Ripple Prime, Noel Kimmel, ha affermato che il capitale aggiuntivo aiuterà l'unità a servire una gamma più ampia di clienti istituzionali, dato che la domanda di servizi di finanziamento e di intermediazione nel settore delle criptovalute continua a crescere.

Neuberger Berman è un gestore di investimenti globale con oltre 560 miliardi di dollari di asset in gestione.

Ripple ha acquisito la piattaforma di prime brokerage Hidden Road nel 2025 e da allora ha triplicato i ricavi dell'unità, secondo quanto dichiarato dalla società. Ripple non ha rivelato se l'attività sia redditizia né quanto della linea di credito da 200 milioni di dollari sia stato utilizzato.

Fonte: Fundraising Digest

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Acquisizione di Hidden Road consente a Ripple di affermarsi nel settore dell'intermediazione istituzionale

Ripple ha annunciato l'acquisizione di Hidden Road nell'aprile 2025 e ha concluso l'operazione, del valore di circa 1,25 miliardi di dollari, circa sei mesi dopo. L'acquisizione ha consentito alla società di lanciare la propria attività di prime brokerage istituzionale, successivamente rinominata Ripple Prime.

Hidden Road era un prime broker globale che forniva servizi di compensazione, finanziamento ed esecuzione a hedge fund, market maker e altri investitori istituzionali nei mercati delle risorse digitali e tradizionali. Al momento dell'acquisizione, l'azienda gestiva circa 3.000 miliardi di dollari di volume di trading annuale e serviva più di 300 clienti istituzionali.

L'operazione ha segnato la prima acquisizione nota di un prime broker globale da parte di un'azienda nativa del settore delle criptovalute, dando a Ripple un punto d'appoggio diretto nell'infrastruttura del mercato istituzionale.

Anche Ripple Prime ha visto una crescente adozione. Il mese scorso, l'operatore di exchange di criptovalute Bullish ha ampliato la sua integrazione con la piattaforma per fornire ai clienti istituzionali un accesso più diretto al trading di opzioni su Bitcoin.

L'integrazione offre agli utenti di Ripple Prime l'accesso al mercato regolamentato delle opzioni su Bitcoin di Bullish, con stablecoin tra cui Ripple USD (RLUSD) accettate come garanzia.

La stablecoin Ripple USD (RLUSD) ha un valore di mercato superiore a 1,5 miliardi di dollari. Fonte: CoinMarketCap