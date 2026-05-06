La piattaforma di trading online Robinhood ha registrato un calo del 9,4% nelle contrattazioni after-hour dopo che i ricavi del primo trimestre si sono rivelati inferiori alle stime degli analisti, mentre i ricavi legati alle criptovalute e il volume degli scambi sono diminuiti di quasi il 50% rispetto a un anno fa.

I ricavi da transazioni in criptovalute di Robinhood sono scesi del 47% su base annua, passando da 252 milioni di dollari a 134 milioni di dollari, mentre il volume degli scambi di criptovalute è sceso del 48% a 24 miliardi di dollari nello stesso periodo, secondo la relazione sui risultati del primo trimestre della società pubblicata martedì.

Nel primo trimestre, i ricavi di Robinhood derivanti dalle transazioni in crypto sono diminuiti per il terzo trimestre consecutivo. Fonte: Robinhood

L'utile per azione di 0,38 dollari e il fatturato di 1,07 miliardi di dollari hanno deluso le aspettative del settore rispettivamente dell'11,6% e del 6,1%, contribuendo a un calo del 9,4% delle azioni Robinhood (HOOD). La società ha comunque registrato un utile, con un utile netto in crescita del 3% su base annua a 346 milioni di dollari.

Il CEO di Robinhood, Vladimir Tenev, ha attribuito il calo dei ricavi e del volume di trading delle criptovalute alle oscillazioni dei prezzi sul mercato, ma ha aggiunto che la società è più concentrata sulla costruzione di infrastrutture per le criptovalute e sull'integrazione di asset che abbiano una “utilità nel mondo reale”.

“I prezzi salgono e scendono, ma quello che posso dirvi è che le criptovalute come infrastruttura tecnologica avranno un grande futuro, e noi stiamo investendo”, ha detto, aggiungendo: “Siamo all'inizio di quello che sarà un superciclo di tokenizzazione”.

Robinhood è una delle numerose piattaforme di trading che hanno sfruttato il mercato ribassista per espandere le loro offerte basate su blockchain, nel tentativo di acquisire nuovi flussi di entrate e ampliare la domanda al dettaglio.

Robinhood registra miglior trimestre di sempre

Un altro di questi servizi è Robinhood Predictions, una piattaforma di mercati predittivi integrata tramite Kalshi, che nel primo trimestre ha registrato un volume record di 8,8 miliardi di contratti su eventi scambiati su Robinhood, segnando un aumento del 780% rispetto al secondo trimestre del 2025 — il suo primo trimestre completo sul mercato.

Tenev ha aggiunto che Robinhood Predictions è sulla buona strada per raggiungere circa 3 miliardi di dollari di volume di scambi ad aprile, una cifra che rappresenterebbe il secondo mese più alto dal lancio del prodotto nel marzo 2025.

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Robinhood Predictions rientra nella categoria “altro” di Robinhood, che nel primo trimestre ha registrato un aumento del fatturato del 320% su base annua, raggiungendo i 147 milioni di dollari, contribuendo così a compensare le perdite legate alle criptovalute.

Non sono state incluse nei dati relativi alle criptovalute le attività di trading di Bitstamp, acquisita da Robinhood nel giugno 2025. L'exchange ha registrato un volume di scambi pari a 42 miliardi di dollari nel corso del trimestre, in calo del 13% rispetto al quarto trimestre del 2025.