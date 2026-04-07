Samson Mow ha avvertito che delle soluzioni quantistiche implementate in fretta per Bitcoin potrebbero comportare nuovi rischi, rispondendo alle richieste dei dirigenti di Coinbase di un intervento più rapido.

Mow, sostenitore di Bitcoin e fondatore di Jan3, sabato ha pubblicato un post su X per rispondere ai commenti del CEO di Coinbase Brian Armstrong e del responsabile della sicurezza Philip Martin, i quali hanno esortato il settore a iniziare a prepararsi alle minacce del quantum computing il prima possibile.

Ha affermato che, sebbene la crittografia post-quantistica (PQ) possa proteggere Bitcoin (BTC) dai futuri computer quantistici, affrettarne l’implementazione potrebbe creare nuove vulnerabilità, quali problemi di compatibilità e una ridotta efficienza della rete a causa delle dimensioni maggiori delle firme.

“In parole povere: rendere Bitcoin sicuro contro i computer quantistici solo per essere poi violato dai computer normali”, ha affermato Mow, aggiungendo che una transizione mal programmata potrebbe indebolire Bitcoin contro le minacce attuali prima ancora di affrontare quelle future.

Lo scambio riflette un dibattito crescente su come rendere Bitcoin a prova di futuro, mentre nuove ricerche condotte da Google e dalla Caltech hanno riacceso le preoccupazioni sui progressi nel campo del quantum computing.

Perché Mow si oppone e in che modo ciò si ricollega alla "block size war"

Una delle maggiori preoccupazioni di Mow riguardo all'adozione affrettata di una soluzione quantistica per Bitcoin è il potenziale impatto sulle prestazioni, in particolare sulla dimensione dei blocchi, ovvero sulla quantità dei dati delle transazioni che possono essere contenuti in un singolo blocco.

“Le firme PQ saranno probabilmente da 10 a 125 volte più grandi di quelle attuali e ridurranno drasticamente la velocità di elaborazione”, ha affermato Mow, citando l’ex sviluppatore di Bitcoin Jonas Schnelli.

La questione delle firme potrebbe potenzialmente aprire la strada a una “Blocksize War 2.0”, ha proseguito Mow.

Le controversie sulla dimensione dei blocchi di Bitcoin sono iniziate intorno al 2015 e hanno raggiunto il culmine nel 2017, quando la community si è divisa sulla questione se aumentare la block size per gestire un maggior numero di transazioni.

Tale disputa ha sollevato preoccupazioni riguardo alla decentralizzazione, alla sicurezza della rete e al controllo sul futuro di Bitcoin, portando infine a soluzioni di scalabilità alternative piuttosto che a un semplice aumento della dimensione dei blocchi.

Nonostante si sia espresso contro una transizione affrettata alla crittografia post-quantistica per Bitcoin, Mow ha affermato che il lavoro su potenziali soluzioni dovrebbe continuare.

“Dato che i computer quantistici non esistono ancora e probabilmente non esisteranno per altri 10-20 anni, la peggiore linea d'azione possibile è affrettare una soluzione”, ha dichiarato. “Questo non significa che non si debba lavorare per prepararsi, e in realtà si sta già facendo molto in tal senso.”