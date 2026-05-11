Il brusio rialzista sulle crypto sui social media è salito a livelli che, secondo la piattaforma di sentiment crypto Santiment, potrebbero segnalare che l’attuale trend rialzista del mercato sarà di breve durata.

“I rally che arrivano con una folla fiduciosa tendono a svanire più rapidamente rispetto a quelli che scalano un ‘muro di preoccupazione’”, ha affermato Santiment in un report pubblicato sabato. “Quelli che avanzano tra lo scetticismo tendono a proseguire più a lungo”, ha aggiunto Santiment.

Santiment ha dichiarato che il rapporto tra commenti rialzisti e ribassisti legati alle crypto sui social media è attualmente di circa 1,5 a 1, sulla base di un campione di account crypto attivi monitorati su più piattaforme. Il dato arriva mentre Bitcoin (BTC) è salito dell’11,50% negli ultimi 30 giorni, scambiato a circa 80.800 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap.

In un mercato ottimista, i rialzi tendono a esaurirsi rapidamente

Gli operatori di mercato osservano spesso il sentiment complessivo sulle crypto per valutare se possa essere un buon momento per acquistare o vendere, oppure per cercare indizi sulla possibile direzione del mercato nelle settimane successive.

Il Crypto Fear & Greed Index, che monitora il sentiment generale del mercato crypto, ha registrato domenica un punteggio “Neutral” di 47, dopo essere tornato giovedì in territorio “Fear”, segnalando cautela tra gli investitori nei confronti del mercato crypto.

Venerdì il Crypto Fear & Greed Index è sceso a un valore di “Paura” pari a 38. Fonte: alternative.me

Santiment ha affermato che lo scenario migliore per Bitcoin in questo momento è che non registri ulteriori rialzi. “La configurazione ideale per il team è un calo a 75.000 $ che elimini le posizioni long tardive, ripristini il sentiment e crei una base più solida”, ha dichiarato Santiment.

Aumenta l'offerta di Bitcoin sugli exchange

Nel frattempo, Santiment ha indicato un recente aumento dell’offerta di Bitcoin sui crypto exchange, segnalando potenzialmente che gli holder stanno interpretando gli attuali livelli di prezzo come un’opportunità per prendere profitto.

“L’attività onchain è complessivamente contenuta, ma l’offerta di Bitcoin sugli exchange è aumentata negli ultimi cinque giorni dopo un calo prolungato. L’inversione potrebbe indicare una prima fase di prese di profitto”, ha dichiarato Santiment. Gli analisti sono divisi sulla possibilità che Bitcoin scenda in quella fascia di prezzo o continui a salire.

Il fondatore di MN Trading Capital, Michael van de Poppe, ha affermato che “non sarebbe sorpreso se tornassimo a testare livelli più bassi, tra 70.000 e 75.000 $, prima di continuare a correre”.

L’analista crypto Matthew Hyland ha dichiarato che Bitcoin è “probabile” che raggiunga una fascia compresa tra 87.000 e 95.000 $ prima di giugno.