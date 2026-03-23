Il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, ha lasciato intendere che la società abbia acquistato ulteriori Bitcoin nonostante il calo del mercato nel fine settimana, che ha portato la sua esposizione in Bitcoin a una perdita del 10%.

“L’Orange March continua”, ha scritto Saylor su X domenica, accompagnando il post con un grafico che mostra gli acquisti di Bitcoin (BTC) effettuati da Strategy da agosto 2020, per un valore complessivo di circa 52 miliardi di dollari.

Saylor pubblica spesso questo grafico come segnale che la società ha acquistato, o intende acquistare, ulteriori Bitcoin; il messaggio viene generalmente interpretato dagli investitori come un segnale rialzista.

L'eventuale acquisto si aggiungerebbe alle operazioni su Bitcoin più consistenti del solito effettuate da Strategy questo mese, tra cui 17.994 Bitcoin il 9 marzo e 22.337 Bitcoin il 16 marzo, per un valore complessivo di 2,9 miliardi di dollari in Bitcoin.

Ciò avviene inoltre in un contesto di acuirsi delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran, che alimentano i timori di una crisi energetica e petrolifera di lunga durata.

Domenica Bitcoin è sceso del 4% a 67.725 $, per poi recuperare parzialmente fino a 68.100 $ al momento della stesura di questo articolo.

Con un costo medio per Bitcoin di circa 75.696 $, secondo BitcoinTreasuries la società sta attualmente registrando una perdita superiore al 10% sulla sua posizione in Bitcoin.

Dettagli sulle riseerve Bitcoin di Strategy. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Strategy aveva finanziato gran parte dei propri acquisti di Bitcoin attraverso offerte di azioni privilegiate perpetue ad alto rendimento — come Stretch (STRC) — garantendo agli investitori dividendi mensili mentre la società aumentava la propria riserva Bitcoin senza diluire le azioni ordinarie MSTR.

Tuttavia, la scorsa settimana ha sospeso il finanziamento tramite STRC non essendo riuscita a raccogliere nuovi capitali dalle azioni privilegiate.

MSTR torna in rosso dopo un breve rialzo

Secondo i dati di Google Finance, la scorsa settimana le azioni di Strategy (MSTR) hanno registrato un calo del 6,6%, attestandosi a 135,66 $, cancellando così parte dei guadagni a doppia cifra registrati all'inizio del mese.

È stato uno dei titoli più performanti del mercato azionario statunitense da gennaio 2023 a luglio 2025, ma da allora ha perso il 68,7% rispetto al suo massimo storico di 434,20 $.

Altre azioni di società che detengono Bitcoin in tesoreria hanno subito perdite ancora più pesanti, il che ha suscitato alcuni dubbi sulla sostenibilità delle riserve aziendali in crypto lo scorso anno.