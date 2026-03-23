L'attuale bear market di Bitcoin (BTC) può essere spiegato dal ciclo quadriennale e dalle vendite effettuate dagli holder di BTC a lungo termine al livello psicologico dei 100.000 $, secondo Anthony Scaramucci, managing partner della società di investimento SkyBridge.

Il ciclo quadriennale di Bitcoin è stato “attenuato” dagli investitori istituzionali e dagli afflussi provenienti dagli exchange-traded fund (ETF) su BTC, che hanno smorzato la volatilità, ha affermato Scaramucci. Tuttavia, le mutate dinamiche di mercato non hanno cancellato del tutto i cicli tradizionali del BTC. Ha dichiarato:

“Siamo in un ciclo quadriennale, e c’erano alcune whale di vecchia data, alcuni OG, che credono in questo ciclo quadriennale, e indovinate cosa succede nella vita quando si crede in qualcosa? Si crea una profezia che si autoavvera.”

BTC continuerà a registrare un andamento altalenante dei prezzi per gran parte dell'anno, fino al quarto trimestre del 2026, quando i prezzi torneranno a salire nell'ambito di un nuovo ciclo rialzista, ha affermato.

Scaramucci condivide le sue previsioni su BTC in un'intervista con Scott Melker del podcast “Wolf of All Streets”. Fonte: The Wolf of All Streets

Scaramucci ha affermato che gli operatori di mercato, lui compreso, si aspettavano che BTC raggiungesse i 150.000 $ nel 2025, grazie all’agenda pro-crypto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e all’atteggiamento sempre più favorevole dei regolatori statunitensi nei confronti del settore degli asset digitali.

Tuttavia, il crollo del mercato di ottobre, che ha trascinato BTC da un massimo storico di circa 126.000 $ a un minimo di 60.000 $, ha completamente infranto il consenso ampiamente condiviso.

I mercati spesso si muovono in modo opposto al sentiment prevalente degli investitori, ha affermato Scaramucci, citando come esempio l'andamento del prezzo di Bitcoin nei primi mesi del 2023, successivo al crollo dell'exchange FTX nel novembre 2022.

Bitcoin ha toccato il minimo nel dicembre 2022 in seguito al crollo del crypto exchange FTX ed è tornato a salire nel gennaio 2023. Fonte: TradingView

“È stato in un periodo di grande disinteresse e apatia che il mercato rialzista è ripartito”, ha affermato, aggiungendo che l’attuale fase ribassista di BTC è una correzione “di routine”, in linea con le precedenti flessioni.

Certamente, i dirigenti del settore crypto, gli analisti e gli operatori di mercato continuano a discutere se la teoria del ciclo quadriennale sia ancora valida dopo che il BTC ha chiuso il 2025 in rosso o se le mutevoli dinamiche di mercato abbiano alterato in modo permanente l'andamento del prezzo della criptovaluta.

La guerra in Iran e le turbolenze geopolitiche potrebbero causare ulteriori difficoltà a BTC?

Sabato il prezzo di BTC è sceso sotto i 69.000$, mentre la guerra in Iran entrava nella sua terza settimana, provocando un crollo generalizzato degli asset di rischio.

L'andamento attuale del prezzo di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Venerdì gli investitori azionari hanno assistito a un’ulteriore flessione dell’indice S&P 500, che ha perso circa l’1,3%. Il giorno prima l’indice aveva chiuso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, un indicatore tecnico chiave attentamente monitorato per valutare l’andamento generale dei mercati azionari, per la prima volta in 10 mesi.

Alcuni analisti prevedono ora un potenziale calo del 50% del prezzo di BTC nel 2026, qualora dovesse continuare a mostrare una correlazione positiva con l'indice S&P 500.