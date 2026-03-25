Mercoledì la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato la proposta pilota del Nasdaq volta a consentire la negoziazione di versioni tokenizzate di azioni e altri titoli.

Il Nasdaq aveva presentato la sua proposta a settembre con l’obiettivo di consentire la negoziazione di titoli ad alto volume sia in forma tradizionale che tokenizzata sullo stesso mercato, nell’ambito di un progetto pilota condotto in collaborazione con la Depository Trust Company, una delle principali società di infrastrutture di mercato.

Le azioni tokenizzate verrebbero negoziate insieme alle loro controparti tradizionali sullo stesso libro degli ordini, allo stesso prezzo, con lo stesso ticker e numero identificativo e con gli stessi diritti.

La tokenizzazione, in cui un asset è rappresentato su una blockchain, ha registrato un recente boom poiché le principali società finanziarie hanno testato la tecnologia per ridurre i tempi di regolamento e sperimentare orari di negoziazione più lunghi.

Partecipanti idonei possono negoziare principali titoli azionari tokenizzati

Secondo il documento di approvazione presentato alla SEC, solo i “partecipanti idonei” potranno prendere parte al progetto pilota di tokenizzazione e potranno scegliere se negoziare azioni tradizionali o tokenizzate.

Le opzioni per le azioni tokenizzate sono limitate ai titoli quotati nell'indice Russell 1000, che replica le 1.000 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, insieme agli exchange-traded fund (ETF) che replicano gli indici S&P 500 e Nasdaq-100.

Estratto delle principali analogie tra le azioni tokenizzate e quelle tradizionali nell'ambito del progetto pilota del Nasdaq. Fonte: SEC

La SEC ha osservato che la proposta del Nasdaq ha ricevuto riscontri che sollevavano preoccupazioni in merito alla sorveglianza del mercato e alla divergenza dei prezzi, preoccupazioni che, secondo quanto affermato, sono state successivamente dissipate da un emendamento che forniva maggiori dettagli.

L'approvazione arriva dopo che il Nasdaq aveva annunciato all'inizio di questo mese che avrebbe collaborato con l'exchange di criptovalute Kraken per consentire ai propri clienti di trasferire titoli dalla propria infrastruttura a versioni tokenizzate utilizzabili su blockchain e per permettere alle società quotate in borsa di creare ed emettere le proprie azioni tokenizzate.

Anche l'Intercontinental Exchange, proprietario della Borsa di New York, ha puntato sulla tokenizzazione e ha investito nell'exchange di criptovalute OKX all'inizio di marzo per lanciare azioni tokenizzate.

Il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato martedì che l'agenzia avrebbe presto richiesto il parere del pubblico su una serie di esenzioni relative alle criptovalute, tra cui un'“esenzione per la raccolta fondi” per consentire ad alcuni titoli che coinvolgono le criptovalute di raccogliere un importo prestabilito in qualsiasi periodo di 12 mesi, pur essendo esentati dalla registrazione ai sensi delle leggi sui titoli.