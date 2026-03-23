Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, Paul Atkins, sostiene che l’agenzia dovrebbe prendere in considerazione una “proposta di safe harbor” per concedere alle società del settore delle criptovalute e ad alcuni token un regime normativo speciale.

Atkins ha affermato martedì, durante un intervento a un evento di lobbying sul mondo delle criptovalute a Washington, DC, che la sua proposta di safe harbor consiste in una “deroga per le startup”, una “deroga per la raccolta fondi” e un “safe harbor per i contratti di investimento”.

“È giunto il momento di smettere di diagnosticare il problema e iniziare a fornire la soluzione”, ha affermato. “Tale safe harbor fornirebbe agli innovatori del settore delle criptovalute percorsi su misura per raccogliere capitali negli Stati Uniti, garantendo al contempo adeguate tutele per gli investitori”.

Martedì la SEC, insieme alla Commodity Futures Trading Commission, ha inoltre pubblicato un'interpretazione che chiarisce quali tipi di criptovalute sono titoli e in che modo le “cripto-attività non qualificabili come titoli” potrebbero rientrare nelle leggi sui titoli.

Our interpretation on crypto assets—grounded in existing law and informed by extensive public input—acknowledges what the former administration refused to recognize...



Most crypto assets are not themselves securities.pic.twitter.com/fbHan0vmmb — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) March 17, 2026

Atkins delinea idea esenzioni per crypto

Nel suo intervento, Atkins ha affermato che la SEC dovrebbe prendere in considerazione una “deroga per le startup” per consentire alle società del settore delle criptovalute di raccogliere un determinato importo di denaro o di operare per alcuni anni con un margine di manovra normativo sufficiente per raggiungere la maturità.

Ha inoltre proposto una “deroga per la raccolta fondi” per consentire ai contratti di investimento che coinvolgono le criptovalute di raccogliere fino a un determinato importo in un periodo di 12 mesi, pur essendo esentati dall’obbligo di registrazione ai sensi delle leggi sui titoli.

Atkins ha affermato che la sua idea di un “safe harbor per i contratti di investimento” darebbe agli emittenti e agli acquirenti di cripto-asset la certezza su quando gli asset sono soggetti alle leggi sui titoli.

Il safe harbor potrebbe applicarsi una volta che un emittente abbia “cessato definitivamente tutte le attività gestionali essenziali” che aveva promesso per l'asset, ha detto Atkins.

Atkins ha aggiunto che si aspetta che la SEC pubblichi le norme proposte per le esenzioni per un commento pubblico nelle prossime settimane.

Ha aggiunto, tuttavia, che “solo il Congresso può garantire che la regolamentazione in questo settore sia a prova di futuro attraverso una legislazione completa sulla struttura del mercato”.

Un disegno di legge per delineare le competenze della SEC in materia di criptovalute è attualmente bloccato al Senato mentre sono in corso i negoziati sulle sue disposizioni.