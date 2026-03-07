La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato alla Casa Bianca una proposta normativa che potrebbe cambiare il modo in cui il governo applica le leggi federali sui titoli finanziari alle criptovalute.

Martedì, in una comunicazione inviata all’Office of Information and Regulatory Affairs della Casa Bianca, la SEC ha trasmesso una “interpretazione della commissione sull’applicazione delle leggi federali sui titoli a determinati tipi di crypto asset e ad alcune transazioni che coinvolgono tali asset”.

Secondo quanto riportato, la misura rappresenta una guida interpretativa sulla cosiddetta “token taxonomy”, ovvero la classificazione delle criptovalute per stabilire quali possano essere considerati titoli finanziari sotto la giurisdizione della SEC.

A differenza di un processo di regolamentazione formale, che richiede la notifica al pubblico e periodi di consultazione, la proposta di applicazione interpretativa delle leggi federali sui titoli avrebbe, secondo quanto riferito, un peso maggiore rispetto alle dichiarazioni rilasciate a livello di staff.

Il presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Paul Atkins, e la commissaria Hester Peirce hanno dichiarato durante ETHDenver a febbraio che l’agenzia intende chiarire come i titoli tokenizzati si inseriscano nel quadro delle leggi federali sui titoli già esistenti.

Alla data di giovedì, la proposta risultava in fase di revisione presso l’Office of Information and Regulatory Affairs della Casa Bianca. Funzionari dell’amministrazione di Donald Trump hanno inoltre tenuto tre riunioni nel 2026 relative all’avanzamento del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto attualmente in esame al Senato degli Stai Uniti.

Se approvata, la normativa dovrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui la SEC e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervisionano gli asset digitali.

Separatamente, lunedì la CFTC ha inviato alla Casa Bianca una propria guida interpretativa sui prediction market. Michael Selig, che presiede l’autorità di regolamentazione, ha affermato che l’agenzia detiene una “giurisdizione esclusiva” nella supervisione di tali mercati.

La SEC e la CFTC non hanno ancora nominato i commissari

Da giovedì, la SEC è guidata da tre commissari e la CFTC da uno solo, in organismi che normalmente sono composti da un gruppo bipartisan di cinque membri. I commissari — Selig alla CFTC e Atkins, Peirce e Mark Uyeda alla SEC — sono tutti membri repubblicani, senza alcun leader che rappresenti i democratici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica che indichi la sua intenzione di nominare ulteriori commissari per entrambe le agenzie.