Il senatore repubblicano statunitense Thom Tillis ha dichiarato che non sosterrà il disegno di legge del Senato sulla struttura del mercato delle criptovalute a meno che non includa disposizioni etiche che limitino le modalità di utilizzo delle criptovalute da parte dei funzionari della Casa Bianca.

«Il disegno di legge deve contenere disposizioni etiche prima di lasciare il Senato, altrimenti passerò dall’essere uno dei negoziatori a votare contro», ha dichiarato Tillis lunedì a Politico.

Il senatore democratico Ruben Gallego ha affermato che “non c'è un disegno di legge definitivo – non c'è un passo definitivo – a meno che non vi sia un accordo bipartisan per quanto riguarda la disposizione etica”.

Tillis, che andrà in pensione all'inizio del prossimo anno, è un membro di spicco della Commissione bancaria del Senato, fondamentale per portare avanti il disegno di legge del Senato. La Camera ne ha approvato una versione, denominata CLARITY Act, nel mese di luglio.

Thom Tillis, nella foto scattata durante un incontro nel 2024, afferma che non sosterrà una legge sulle criptovalute che non contenga una clausola etica. Fonte: City of Greenville, North Carolina

Il disegno di legge ripartisce la regolamentazione delle criptovalute tra la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission ed è stato ostacolato da ritardi, poiché legislatori e lobbisti cercano di aggiungere disposizioni in materia di etica e sui pagamenti dei rendimenti delle stablecoin.

I legislatori democratici hanno criticato aspramente l’espansione delle attività nel settore delle criptovalute della famiglia Trump e hanno cercato di utilizzare il disegno di legge per contrastare un presunto conflitto di interessi.

Ora, secondo quanto riferito, i legislatori affermano che i colloqui sulle disposizioni etiche stanno procedendo, ma non è chiaro quale sarà la formulazione.

“Stiamo facendo progressi”, ha dichiarato il senatore democratico Adam Schiff a Politico. “Abbiamo discusso a lungo senza compiere grandi progressi, e ora che altre parti del disegno di legge stanno iniziando a prendere forma, stiamo riducendo le nostre divergenze”.

Schiff ha affermato all'inizio di quest'anno che i democratici vogliono “un divieto di sponsorizzare, sostenere o emettere asset digitali che si applichi a tutti i dipendenti federali”, compreso il presidente, che ha sostenuto una memecoin e dei token non fungibili che recano il suo nome e la sua immagine.