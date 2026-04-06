Giovedì un miner Bitcoin indipendente si è assicurato una ricompensa per blocco di circa 210.000 dollari, dimostrando che la cosiddetta “lotteria del mining” continua a dare i suoi frutti anche se gli operatori industriali dominano la rete.

Il miner, collegato al servizio per miner indipendenti di CKPool, ha trovato il blocco 943.411 e ha guadagnato 3,139 BTC tra ricompensa e commissioni di transazione, secondo i dati forniti dall’explorer di blocchi mempool.space.

Il mining in solitaria rimane un evento raro. Le statistiche compilate dal tracker di Bennet mostrano che i pool di mining in solitaria hanno trovato solo 20 blocchi Bitcoin (BTC) negli ultimi 12 mesi, pagando un totale di 62,96 BTC, con una media di circa una vincita ogni 18,7 giorni. Il periodo di “siccità” più lungo tra un blocco e l'altro è stato di 58 giorni, e la precedente vincita in solitaria risale al 28 febbraio.

La vincita arriva in un momento in cui il mining di Bitcoin diventa sempre più competitivo. La difficoltà di rete, la misura di quanto sia difficile trovare un blocco, ha recentemente registrato il suo aggiustamento più ripido da febbraio, scendendo di circa il 7,7% prima di rimbalzare del 3,87% nelle ultime 24 ore, riflettendo un hashrate più debole e migliorando brevemente le probabilità dei miner.

Calo della difficoltà di Bitcoin è di breve durata

Ciononostante, gli attuali livelli di difficoltà rimangono vicini ai massimi storici, il che significa che la probabilità che un singolo miner in solitaria riesca a scoprire un blocco è ancora estremamente bassa.

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I tracker pubblici come CoinWarz mostrano che la difficoltà di Bitcoin è aumentata di diversi ordini di grandezza nell'ultimo decennio, con solo brevi cali quando i miner spengono i rig non redditizi o reindirizzano le macchine verso altri carichi di lavoro, come l'intelligenza artificiale.

Andamento della difficoltà di Bitcoin nel tempo. Fonte: CoinWarz

Con l'aumento della difficoltà e dei costi di produzione, l'economia del mining favorisce sempre più gli operatori di grandi dimensioni e ben capitalizzati rispetto agli hobbisti.

I principali miner di Bitcoin quotati in borsa stanno reagendo riorganizzando i propri bilanci e le strategie relative al parco macchine, anziché affidarsi alla fortuna. Riot Platforms ha venduto 3.778 BTC nel primo trimestre del 2026, secondo un comunicato pubblicato giovedì, aggiungendosi a una serie di miner e aziende del settore delle criptovalute che hanno venduto Bitcoin di recente, tra cui MARA Holdings, Genius Group e Nakamoto Holdings.

In questo contesto istituzionale, la vittoria di CKPool spicca come promemoria del fatto che gli individui possono ancora, in rare occasioni, sfidare le probabilità.