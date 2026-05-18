Corea del Sud prevede norme su titoli tokenizzati

La Commissione per i servizi finanziari (FSC) della Corea del Sud prevede di pubblicare a luglio le norme dettagliate sui titoli tokenizzati, mentre il Paese si prepara a integrare i titoli basati su blockchain nel proprio quadro normativo dei mercati dei capitali entro il 2027.

Le misure dovrebbero includere una roadmap per la tokenizzazione di azioni, obbligazioni e fondi del mercato monetario, possibili modifiche ai limiti di negoziazione fuori borsa e norme che consentano ad alcuni prodotti di investimento frazionato di raggruppare attività sottostanti simili, ha annunciato venerdì la FSC durante la seconda riunione del suo consiglio pubblico-privato sui titoli tokenizzati, istituito a marzo per definire le norme in materia di emissione, negoziazione, infrastrutture e regolamento prima che il quadro normativo entri in vigore nel 2027.

“L'obiettivo è fare un annuncio a luglio”, ha detto il vicepresidente della FSC Kwon Dae-young, aggiungendo che le nuove regole serviranno per l'“istituzionalizzazione” dei titoli tokenizzati.

Il pacchetto di luglio sarà un test importante per capire fino a che punto la Corea del Sud è disposta ad aprire i mercati dei capitali regolamentati all'infrastruttura dei registri distribuiti, mantenendo al contempo i titoli tokenizzati all'interno delle attuali regole di protezione degli investitori.

L'annuncio ha fatto seguito alla nomina del nuovo governatore della Banca di Corea, Hyun-Song Shin, che ha espresso il proprio sostegno ai depositi tokenizzati nel suo primo discorso pubblico, come riportato da Cointelegraph il 21 aprile.

Una settimana prima, il 16 aprile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Corea del Sud ha annunciato un progetto pilota che utilizzerà i depositi tokenizzati per eseguire la spesa operativa del governo, con un lancio completo previsto per il quarto trimestre del 2026.

Seconda riunione del Consiglio congiunto pubblico-privato sui titoli tokenizzati. Fonte: FSC.go.kr

FSC accelera lavori di regolamentazione in materia di tokenizzazione in vista dell'introduzione prevista per il 2027

La notizia arriva nel contesto dell'attuazione prevista della legge sui mercati dei capitali e della legge sui titoli elettronici, modificate, che costituiscono il primo quadro normativo del Paese in materia di titoli tokenizzati, la cui piena entrata in vigore è prevista per il 4 febbraio 2027.

L'attuazione segnerà il lancio del primo contesto normativo della Corea del Sud per l'emissione, la distribuzione e la negoziazione di titoli tokenizzati su registri blockchain distribuiti.

Il quadro normativo riconoscerà legalmente i registri blockchain come registri di titoli validi, portando le attività tokenizzate sotto la giurisdizione della FSC fuori dalla loro attuale fase sperimentale.

La FSC ha annunciato per la prima volta le imminenti modifiche alla legislazione il 15 gennaio 2026, fissando un periodo preparatorio di un anno per i legislatori.