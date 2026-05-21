KB Financial Group, la società madre della più grande banca della Corea del Sud, KB Kookmin, ha completato un progetto pilota su una stablecoin per i pagamenti offline e le rimesse transfrontaliere tramite la blockchain Kaia.

KB ha testato l'intero ciclo di vita di una stablecoin denominata in won sudcoreani, comprese l'emissione, il regolamento con gli esercenti e le rimesse, in collaborazione con Kaia, la società di pagamenti elettronici KG Inicis e la società fintech OpenAsset, secondo quanto riportato dal media locale Yonhap.

Il progetto pilota con la stablecoin si aggiunge alla lista sempre più lunga di istituzioni finanziarie tradizionali in Corea del Sud che stanno sperimentando le stablecoin. Alla fine di aprile, uno dei maggiori fornitori di carte di credito del Paese, Shinhan Card, ha firmato un memorandum d'intesa con la Solana Foundation per testare i pagamenti con stablecoin.

KB Kookmin è la più grande banca della Corea del Sud con oltre 584,9 trilioni di won (266,7 miliardi di dollari) di patrimonio totale, secondo il factbook della banca relativo al quarto trimestre del 2025.

Fonte: Kaia

Test su stablecoin riduce commissioni su rimesse dell'87%

Nell’ambito dell’esperimento condotto da KB Financial, una stablecoin in won è stata convertita in una stablecoin in dollari statunitensi e trasferita su un conto bancario in Vietnam.

L’intero trasferimento è stato completato in meno di 3 minuti, con una riduzione delle commissioni dell’87% rispetto alla stessa transazione eseguita tramite la rete SWIFT, come ha riferito un portavoce di Kaia a Cointelegraph in una e-mail.

La rete SWIFT è la rete di messaggistica per i pagamenti internazionali utilizzata da migliaia di banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo.

Il test di pagamento offline è stato eseguito tramite la catena di caffetterie Hollys, con sede a Seul, consentendo agli utenti di pagare tramite codici QR, senza la necessità di installare un portafoglio di criptovalute.

KB prevede di lanciare servizi relativi a stablecoin dopo entrata in vigore della normativa

Secondo quanto riferito, KB si starebbe preparando a lanciare servizi relativi alle stablecoin non appena nel Paese saranno state definite le normative in materia di asset digitali.

Tuttavia, la proposta di legge nazionale sugli asset digitali (Digital Asset Basic Act) ha subito ripetuti ritardi a causa dei disaccordi tra le autorità di regolamentazione su chi debba essere autorizzato a emettere stablecoin.

La Banca di Corea, la banca centrale nazionale, ha sostenuto che le banche dovrebbero mantenere la proprietà di maggioranza degli emittenti di stablecoin, mentre la Commissione per i servizi finanziari ha avvertito che limitazioni troppo rigide potrebbero rallentare l'innovazione.

È improbabile che le deliberazioni formali riprendano prima delle elezioni locali sudcoreane di giugno.