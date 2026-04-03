S&P Dow Jones Indices ha tokenizzato il proprio iBoxx US Treasuries Index su Canton Network, rendendo disponibile un importante benchmark del reddito fisso sotto forma di asset digitale e segnando un passaggio verso infrastrutture di dati on-chain nella finanza tradizionale.

In un annuncio di martedì, S&P ha dichiarato che l'indice è stato portato on-chain in collaborazione con Kaiko, un provider di dati di mercato e infrastrutture per asset digitali che supporta la tokenizzazione e la distribuzione on-chain dell'indice.

L'iBoxx US Treasuries Index è un benchmark ampiamente utilizzato che traccia la performance dei titoli di Stato statunitensi con diverse scadenze, fungendo da punto di riferimento per gli investitori istituzionali e i prodotti a reddito fisso.

L'indice tokenizzato non è un prodotto investibile. È invece progettato per le istituzioni finanziarie che sviluppano prodotti digitali, consentendo loro di integrare i dati di benchmark, inclusi i prezzi e i livelli dell'indice, direttamente nei sistemi blockchain.

S&P Dow Jones Indices continuerà a controllare chi può accedere e utilizzare l'indice, con autorizzazioni integrate nel token stesso. Kaiko fornisce la tecnologia che consente l'emissione dell'indice e l'accesso allo stesso sulla blockchain.

Le società hanno affermato che l'approccio potrebbe essere esteso ad altri indici man mano che cresce l'interesse per i sistemi finanziari basati su blockchain. L'obiettivo è quello di rendere più facile l'accesso e l'utilizzo dei dati di riferimento, in particolare poiché i Treasury statunitensi svolgono un ruolo sempre più importante come garanzia nei mercati finanziari digitali.

Canton Network è una blockchain pubblica incentrata sull'uso istituzionale, con oltre 600 istituzioni e validatori partecipanti. È sostenuta, tra gli altri, da Goldman Sachs e Citadel.

I Treasury statunitensi guidano la tendenza on-chain

La scelta di partire dall'indice iBoxx è stata deliberata. S&P Dow Jones Indices e Kaiko hanno affermato che i Treasury bond statunitensi stanno diventando la “base” dei sistemi finanziari on-chain, riflettendo il loro ruolo crescente come garanzia collaterale e punto di accesso fondamentale per l'attività istituzionale.

L'integrazione dell'indice on-chain consente alle istituzioni finanziarie che sviluppano prodotti basati su blockchain di accedere in modo più diretto a un benchmark dei Treasury ampiamente utilizzato, senza dover ricorrere ai tradizionali feed di dati e alle procedure di licenza.

I titoli del Tesoro USA rappresentano la quota maggiore del mercato degli asset tokenizzati, che ammonta a 27 miliardi di dollari. Fonte: RWA.xyz

I Treasury statunitensi dominano già il mercato della tokenizzazione. Secondo i dati del settore, sono stati tokenizzati titoli del Tesoro per un valore superiore a 12,5 miliardi di dollari, più di qualsiasi altra asset class.