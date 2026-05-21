La società aerospaziale di Elon Musk, SpaceX, ha dichiarato in un recente documento di detenere 18.712 Bitcoin per un valore di 1,45 miliardi di dollari, oltre 10.000 coin in più rispetto alle stime delle società di tracciamento blockchain.
Nel modulo di registrazione S-1 della società, depositato nell’ambito del suo tentativo di quotarsi in Borsa il 12 giugno, SpaceX ha rivelato di aver acquistato Bitcoin (BTC) a un prezzo medio di 35.320 $ per coin. Le riserve dichiarate la renderebbero la settima più grande società quotata per detenzione di Bitcoin.
Il patrimonio in Bitcoin di SpaceX al 31 dicembre 2025. Fonte: SEC
SpaceX si prepara a diventare la più grande IPO nella storia dei mercati dei capitali, puntando a raccogliere circa 75 miliardi di dollari con una valutazione stimata compresa tra 1,75 e 2.000 miliardi di dollari. L’acquisto delle sue azioni offrirebbe agli investitori un modo per ottenere esposizione a Bitcoin, oltre che alle attività aerospaziali e AI della società.
SpaceX ha iniziato ad accumulare Bitcoin cinque anni fa
SpaceX ha iniziato ad acquistare Bitcoin all’inizio del 2021, più o meno nello stesso periodo in cui Tesla di Musk ha iniziato a investire nella criptovaluta.
L’ultimo documento depositato presso la SEC mostra che SpaceX detiene molti più Bitcoin di Tesla, che possiede 11.509 BTC. Supera inoltre le stime di BitcoinTreasuries.NET e della società di analisi crypto Arkham, che avevano stimato le disponibilità in Bitcoin di SpaceX a soli 8.285 Bitcoin.
I dati di BitcoinTreasuries.NET mostrano che SpaceX detiene solo 8.285 Bitcoin nel proprio bilancio. Fonte: BitcoinTreasuries.NET
SpaceX punta al mercato potenziale più vasto nella “storia dell'umanità”
SpaceX è una delle poche società private con valutazioni elevate che puntano a quotarsi in Borsa nel 2026, insieme alle società AI OpenAI e Anthropic.
La quotazione potrebbe sbloccare miliardi di dollari in capitale per finanziare progetti come Starlink, data center orbitali e, potenzialmente, la colonizzazione di Marte.
Nel documento presentato, SpaceX ha dichiarato di puntare al più grande mercato potenziale accessibile della “storia dell'umanità”, stimando un'opportunità da 28.500 miliardi di dollari che abbraccia i settori AI, spaziale e della connettività.