Le autorità spagnole hanno arrestato un sospettato in relazione al rapimento del 2025 di David Balland, cofondatore di Ledger, segnando una svolta transfrontaliera in uno dei casi di rapimento legati alle crypto più eclatanti d’Europa.

La Guardia Civil spagnola ha dichiarato che il sospettato è stato arrestato a Benalmádena, nella provincia meridionale di Malaga, in base a un mandato d’arresto europeo emesso dalla Francia. L'uomo è accusato di coinvolgimento nel sequestro e nella tortura di Balland, in cui gli aggressori hanno chiesto un riscatto di 10 milioni di euro (circa 11,5 milioni di dollari).

Balland è stato rapito dalla sua casa nella Francia centrale il 21 gennaio 2025 ed è stato tenuto in ostaggio fino a quando un'operazione di polizia non ha garantito il suo rilascio nella notte del 22 gennaio.

L'arresto rappresenta l'ultimo sviluppo del caso, che ha dato il via a un'indagine congiunta tra le autorità francesi e spagnole. Le autorità francesi avevano già identificato e arrestato altri membri del gruppo responsabile dell'aggressione a Balland, mentre il sospettato rimanente sarebbe fuggito in Spagna per evitare la cattura, secondo quanto riferito dalla Guardia Civil.

Immagine dell'arresto del sospettato. Fonte: Spanish Civil Guard

Il fuggitivo ha attraversato la Spagna prima di essere arrestato

Gli investigatori hanno localizzato il sospettato nella provincia di Valencia, dove viveva con la sua compagna e un amico. Il gruppo manteneva un profilo basso, soggiornando in appartamenti affittati tramite piattaforme online e utilizzando la carta di credito di una terza persona per non lasciare tracce.

Secondo la Guardia Civil, in seguito si è spostato tra Siviglia e Cadice prima di essere individuato e arrestato nella città di Benalmadena.

Le autorità hanno aggiunto che l'arresto, il trasferimento e la detenzione hanno richiesto una vasta operazione di polizia a causa della pericolosità del sospettato e del rischio che i membri dell'organizzazione criminale a cui era legato potessero tentare di liberarlo.

Attacchi legati alle crypto contro privati in Francia

Il caso fa parte di un'ondata più ampia di attacchi legati alle criptovalute verificatisi in Francia nel corso del 2025. A giugno, le autorità francesi hanno incriminato 25 sospetti in relazione a una serie di rapimenti e tentati sequestri ai danni di dirigenti e investitori del settore crypto.

Nello stesso mese, un utente crypto è stato rapito e tenuto in ostaggio in Francia per diverse ore; gli aggressori hanno chiesto denaro contante e l'accesso a un hardware wallet contenente una somma di denaro non resa nota.

All'inizio dell'anno, la figlia e il nipote di Pierre Noizat, CEO dell'exchange francese Paymium, sono stati oggetto di un tentativo di rapimento, ma le vittime hanno reagito e sono riuscite a fuggire.



