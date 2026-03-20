Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno interrotto la loro serie di afflussi a seguito del calo del prezzo di BTC, dopo aver registrato afflussi pari a 1,2 miliardi di dollari in sette giorni consecutivi.

Mercoledì gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato deflussi per 163,5 milioni di dollari, secondo i dati di Farside.

Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ha guidato i deflussi con circa 104 milioni di dollari, seguito dall'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock con 34 milioni di dollari.

Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin dal 6 marzo 2026. Fonte: Farside.co.uk

Prima dei deflussi per 163,5 milioni di dollari registrati mercoledì, gli ETF erano a circa 100 milioni di dollari dal raggiungere flussi netti positivi da inizio anno, dopo aver segnato la loro serie di afflussi più lunga da ottobre 2025.

L'inversione di tendenza è avvenuta quando Bitcoin è sceso sotto i 71.000 $ mercoledì, dopo aver superato i 75.000 $ all'inizio della settimana, riaccendendo un clima di estrema paura tra gli investitori.

Gli ETF sulle altcoin condividono il sentiment negativo, registrando lievi perdite

La tendenza negativa si è estesa agli ETF sulle altcoin, con Ether (ETH) in testa alle perdite con circa 56 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Farside.

Analogamente ai fondi su Bitcoin, Fidelity Investments ha registrato i deflussi maggiori: il Fidelity Ethereum Fund (FETH) ha subito rimborsi per 37 milioni di dollari, seguito dal Grayscale Ethereum Trust (ETHE) con 9 milioni di dollari in deflussi.

Solana (SOL) ha registrato perdite minori per circa 300.000 $, mentre gli ETF su XRP (XRP) hanno riportato afflussi pari a zero.

Il sentiment degli investitori è peggiorato nel corso della giornata, con il Crypto Fear & Greed Index che mercoledì ha registrato una breve ripresa a 26, ovvero “Paura”, per poi scendere nuovamente a “Paura estrema” giovedì.

Il Crypto Fear & Greed Index. Fonte: Alternative.me

Kyle Rodda, senior financial market analyst presso Capital.com, ha sottolineato la fragilità del sentiment di mercato alla base delle recenti oscillazioni dei prezzi.

“L'andamento dei prezzi denota chiaramente un mercato che ha esaurito lo slancio e che potrebbe essere pronto per un calo prolungato”, ha affermato Rodda. L'analista ha citato i crescenti rischi inflationistici, l'impennata dei prezzi dell'energia causata dal conflitto tra Israele e Iran e una più ampia revisione delle aspettative sui tassi dopo che la Fed ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sull'inflazione, mantenendo gli investitori cauti.

Mercoledì il Federal Open Market Committee (FOMC) ha annunciato che manterrà il tasso sui Federal Funds invariato al 3,5-3,75%, mentre monitora gli impatti macroeconomici della guerra in corso in Medio Oriente.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che l’inflazione rimane “leggermente elevata” al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Fed, sottolineando l’incertezza economica derivante dagli eventi in Medio Oriente.