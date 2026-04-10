Secondo la società di analisi blockchain Token Terminal, il valore on-chain delle stablecoin sulla rete Ethereum ha raggiunto il massimo storico di 180 miliardi di dollari.

Ethereum detiene il 60% dell’offerta di stablecoin, pari a 180 miliardi di dollari, con un aumento del 150% negli ultimi tre anni, come riferito martedì dalla società.

La società ha previsto che nei prossimi quattro anni circa 1,7 trilioni di dollari entreranno in on-chain su tutte le reti e che Ethereum potrebbe registrare 850 miliardi di dollari di “nuovi flussi” entro il 2030, se crescerà del 470% in quel periodo.

Standard Chartered ha previsto alla fine del 2025 che entro il 2028 più di 1 trilione di dollari potrebbe uscire dalle banche e confluire nelle stablecoin.

Ethereum è stata la rete dominante per le stablecoin e gli asset del mondo reale tokenizzati (RWA), con importanti istituzioni finanziarie come BlackRock, JPMorgan e Amundi che hanno lanciato fondi tokenizzati sulla rete, mentre l'offerta totale di stablecoin su tutte le reti ha raggiunto il record di 315 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Previsioni di crescita delle stablecoin su Ethereum. Fonte: Token Terminal

Momentum sostiene ciclo rialzista trainato da asset tokenizzati

Il fornitore di parametri relativi agli asset reali RWA.xyz riporta una cifra leggermente inferiore, pari a 168 miliardi di dollari, per il valore delle stablecoin su Ethereum.

Conferma inoltre che Ethereum è leader del settore con una quota di mercato del 56%. Tale percentuale sale a oltre il 65% se si includono l’EVM (Ethereum Virtual Machine) e le reti di secondo livello come Arbitrum, ZKsync Era e Base.

I dati evidenziano il dominio di Ethereum nelle stablecoin e nella liquidità on-chain, “alimentando un forte sentiment positivo e il recente rally delle criptovalute”, ha dichiarato mercoledì a Cointelegraph Nick Ruck, direttore di LVRG Research.

“Questo slancio sostiene fortemente un ciclo rialzista sostenuto a lungo termine guidato dagli asset tokenizzati e dall'adozione istituzionale, sebbene la concorrenza delle catene rivali, gli ostacoli normativi e la volatilità macroeconomica rimangano ostacoli chiave per un ulteriore rialzo”, ha aggiunto.

CEO di JPMorgan promuove tokenizzazione

Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, ha riconosciuto che «sta emergendo una nuova generazione di concorrenti basati sulla blockchain, che comprende stablecoin, smart contract e altre forme di tokenizzazione», nella lettera annuale agli azionisti pubblicata martedì.

La banca di Wall Street ha lanciato il suo primo fondo monetario tokenizzato (MONY) su Ethereum a dicembre.

“La banca più grande del mondo è attiva su Ethereum, e il suo CEO sta dichiarando pubblicamente che non stanno ancora procedendo abbastanza velocemente”, ha affermato martedì la startup di infrastrutture Ethereum Etherealize.