I fornitori di rendimenti legati alle stablecoin immetteranno più capitale nel sistema bancario statunitense, sostiene Patrick Witt, direttore esecutivo del Consiglio consultivo della Casa Bianca per le risorse digitali, nel contesto del dibattito sul fatto che i rendimenti delle stablecoin possano sottrarre depositi al sistema.

“Gli stranieri cambiano la valuta locale con stablecoin emesse da un emittente con sede negli Stati Uniti”, ha affermato Witt in un post su X mercoledì, aggiungendo che “la domanda globale di dollari statunitensi è enorme”.

“Si tratta di nuovo capitale netto che entra nel sistema bancario americano”, ha detto Witt. La maggior parte degli emittenti di stablecoin statunitensi detiene dollari statunitensi o titoli del Tesoro USA a garanzia di ogni token emesso.

Settore bancario e crypto si scontrano su rendimenti di stablecoin

L'indice del dollaro statunitense, che misura la forza del dollaro rispetto a un paniere delle principali valute, è sceso il 28 gennaio al livello più basso degli ultimi quattro anni, attestandosi a 95,818, secondo quanto riportato da TradingView. Da allora ha recuperato il 3,80%, raggiungendo quota 99,468.

Negli ultimi cinque giorni il dollaro statunitense ha registrato un rialzo dello 0,46%. Fonte: TradingView

Ciò avviene mentre si infiamma il dibattito tra le società del settore delle criptovalute e le banche statunitensi in merito al CLARITY Act, volto a fornire al settore una regolamentazione più chiara, sul fatto che consentire i rendimenti delle stablecoin possa sottrarre depositi alle banche tradizionali.

Standard Chartered, una delle principali banche statunitensi, ha recentemente stimato in una nota di ricerca che una maggiore diffusione delle stablecoin potrebbe portare a una diminuzione dei depositi bancari negli Stati Uniti “pari a un terzo della capitalizzazione di mercato delle stablecoin”.

Tuttavia, Witt ha sostenuto che ciò che spesso “si perde” nelle discussioni sul GENIUS e sul CLARITY Act è il modo in cui le stablecoin conformi al GENIUS “porteranno effettivamente a un afflusso di depositi”.

Dirigente settore bancario locale scatena polemiche nel mondo crypto

Venerdì, il presidente dell’Independent Bankers Association of Texas, Christopher Williston, ha affermato che fare concessioni nel dibattito sul CLARITY Act rischierebbe di danneggiare il credito locale e la produzione economica, suscitando una forte reazione da parte della comunità delle criptovalute.

«È semplicemente impossibile arrendersi nella lotta per la liquidità che alimenta le economie dei luoghi che chiamiamo casa», ha dichiarato.

Il fondatore di Zero Knowledge Consulting, Austin Campbell, ha risposto che «se le banche comunitarie e le criptovalute non riescono a trovare un modo per collaborare, sappiamo già chi saranno i vincitori... Saranno le grandi banche».

Anche Witt è intervenuto in questo dibattito, affermando che «mi sembra di guardare un piromane che minaccia di bruciare la propria casa».