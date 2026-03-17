L'investitore miliardario Stanley Druckenmiller ha affermato che la blockchain e le stablecoin potrebbero essere a solo un decennio dal diventare il motore del sistema dei pagamenti globali, sebbene non sia del tutto convinto che le crypto possano fungere da riserva di valore.

In un'intervista con Morgan Stanley registrata il 30 gennaio e pubblicata venerdì, l'ex gestore di hedge fund ha dichiarato che i token basati su blockchain — in particolare le stablecoin — aumentano la produttività nel settore dei pagamenti:

“La blockchain e l'uso delle stablecoin – se si vogliono includere anche i token crypto – sono incredibilmente utili in termini di produttività”, ha dichiarato Druckenmiller.

“Presumo che tra 10 o 15 anni i nostri sistemi di pagamento saranno interamente basati sulle stablecoin”, ha affermato, aggiungendo che le stablecoin sono più efficienti, veloci ed economiche rispetto alle soluzioni esistenti.

Druckenmiller in un'intervista con Iliana Bouzali di Morgan Stanley il 30 gennaio. Fonte: Morgan Stanley

Druckenmiller ha fondato Duquesne Capital Management nel 1981 e ha chiuso il fondo alla fine del 2010. Durante quel periodo ha ottenuto un rendimento medio annuo del 30% senza mai registrare un anno negativo.

Nel maggio 2021, Druckenmiller aveva affermato che un sistema basato su blockchain potrebbe sostituire le infrastrutture di pagamento che supportano il dollaro statunitense, a causa della crescente mancanza di fiducia nel sistema bancario tradizionale.

“Il problema è stato chiaramente identificato. Si tratta di Jerome Powell e degli altri banchieri centrali nel mondo. C’è una mancanza di fiducia”, aveva dichiarato all’epoca durante il programma Squawk Box di CNBC.

Diverse società di pagamenti tradizionali, tra cui Western Union, MoneyGram e Zelle, hanno annunciato lo scorso anno l’intenzione di lanciare sistemi di regolamento basati su stablecoin, dopo l’approvazione nel mese di luglio del GENIUS Act, una legge incentrata sulle stablecoin che ha fornito un quadro normativo chiaro alle società di pagamento per offrire servizi legati agli asset digitali.

Druckenmiller non è convinto che le crypto siano una riserva di valore

Nonostante Druckenmiller creda fermamente nella blockchain e nelle stablecoin, non è convinto che le criptovalute come Bitcoin (BTC) possano fungere da riserva di valore.

“È una soluzione in cerca di un problema. Mi dispiace molto che sia mai accaduto”, ha dichiarato Druckenmiller a Morgan Stanley.

“Non era necessario”, ha aggiunto, ma le criptovalute sono diventate un brand che alcune persone amano, e quindi per loro finiranno per funzionare come riserva di valore.

Nell’ottobre 2023, Druckenmiller ha dichiarato di aver paragonato Bitcoin all’oro, affermando di preferire quest’ultimo perché rappresenta “un brand con 5.000 anni di storia”.

Druckenmiller ha poi aggiunto di non possedere Bitcoin, ma che probabilmente dovrebbe farlo.