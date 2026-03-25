Strategy, la società di Michael Saylor, ha annunciato diversi programmi di raccolta di capitali per un totale di 44,1 miliardi di dollari, destinati a finanziare l'acquisto di Bitcoin. Tra questi figurano la vendita di azioni ordinarie e di due dei suoi strumenti azionari che distribuiscono dividendi.
Strategy prevede di raccogliere fino a 21 miliardi di dollari vendendo azioni Strategy (MSTR) e altri 21 miliardi di dollari dalle sue azioni privilegiate perpetue ad alto rendimento, Stretch (STRC), tramite nuovi programmi “at-the-market”, ha dichiarato la società in un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Strategy intende inoltre vendere fino a 2,1 miliardi di dollari in Strike (STRK), altro titolo tra le sue offerte di azioni privilegiate perpetue. La società non ha specificato una tempistica per le emissioni, affermando che le azioni potrebbero essere vendute “di volta in volta”.
Strategy ha pubblicizzato i propri titoli come uno strumento che consente agli investitori di ottenere un'esposizione a Bitcoin, il cui valore è attualmente sceso di oltre il 44% rispetto al massimo storico. La società registra attualmente una perdita non realizzata del 6,3% sulle proprie riserve Bitcoin.
Il programma azionario ATM rivisto di Strategy le consente di vendere un numero maggiore di azioni in modo incrementale sul mercato aperto, anziché fare affidamento su un numero ridotto di raccolte di capitali su larga scala da parte di investitori esterni, come avveniva in precedenza tramite debito convertibile.
Le azioni privilegiate di Strategy, come STRC e STRK, offrono agli investitori dividendi mensili, consentendo al contempo a Strategy di aumentare le proprie riserve Bitcoin senza emettere ulteriori azioni ordinarie MSTR.
Strategy ha aggiunto 90.000 BTC alle proprie riserve in tre mesi
Strategy ha dichiarato di aver acquistato 1.031 Bitcoin per un valore di 76,6 milioni di dollari nell'ultima operazione di lunedì, che si aggiunge agli acquisti superiori alla media effettuati questo mese, tra cui 17.994 Bitcoin il 9 marzo e 22.337 Bitcoin il 16 marzo, per un totale di 2,9 miliardi di dollari.
Strategy detiene attualmente 762.099 Bitcoin per un valore di 54 miliardi di dollari, dopo aver aggiunto quasi 90.000 Bitcoin alle proprie riserve nei primi tre mesi del 2026.