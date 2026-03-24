Strategy acquista 1.031 BTC per $77 milioni, arrivando ad oltre 762.000 BTC

Strategy, la società di Michael Saylor e il più grande detentore pubblico di Bitcoin (BTC) al mondo, ha acquistato altri 1.031 Bitcoin la scorsa settimana, con un'operazione di entità molto inferiore rispetto ai due precedenti acquisti settimanali, finanziando l'operazione con la vendita di azioni ordinarie di Classe A.
Strategy ha acquisito 1.031 Bitcoin per 76,6 milioni di dollari la scorsa settimana, secondo quanto riportato in un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Gli acquisti sono stati effettuati a un prezzo medio di 74.326 dollari per moneta, inferiore al prezzo medio di acquisto complessivo della società pari a 75.694 dollari. Il Bitcoin ha registrato una media di circa 70.871 dollari per la settimana dal 16 al 22 marzo, sulla base dei prezzi di chiusura giornalieri.
Le nuove acquisizioni portano le partecipazioni di Strategy a 762.099 BTC, acquistati per un costo totale di circa 57,69 miliardi di dollari, ha dichiarato la società.
Ultimo acquisto finanziato daazioni ordinarie
L'acquisto relativamente modesto di Strategy fa seguito a recenti operazioni di acquisto di Bitcoin di maggiore entità, tra cui un acquisto di 22.337 BTC segnalato lunedì scorso e un acquisto di 17.994 BTC della settimana precedente.
L'acquisto di 22.337 BTC (1,6 miliardi di dollari) si colloca tra i più consistenti mai registrati da Strategy ed è stato in gran parte finanziato attraverso la vendita delle sue azioni privilegiate perpetue, Stretch (STRC). Il titolo ha generato circa 1,2 miliardi di dollari, rappresentando circa il 75% dell'acquisto totale.
A differenza del mix di finanziamento della settimana precedente, l'ultimo acquisto sembra essere stato finanziato attraverso la vendita delle azioni ordinarie di Classe A di Strategy piuttosto che delle azioni privilegiate.
Strategy ha acquistato 41.362 Bitcoin per circa 2,93 miliardi di dollari nel mese di marzo. Con il Bitcoin che al momento della stesura di questo articolo viene scambiato a 70.430 dollari, la società registra una flessione di circa il 7% sul valore delle proprie partecipazioni in BTC, che ora ammontano a circa 54 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko.
Le partecipazioni di Strategy sono circa il 3% inferiori alle partecipazioni in Bitcoin dell'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che deteneva circa 785.300 BTC per conto dei propri clienti dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì.
Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi detenevano complessivamente quasi 1,3 milioni di BTC al 20 marzo, rappresentando circa il 6,1% dell'offerta massima di Bitcoin pari a 21 milioni, secondo i dati di WalletPilot.