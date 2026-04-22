Strategy, la società di Michael Saylor e principale detentore pubblico di Bitcoin al mondo, ha superato quota 800.000 BTC in totale dopo aver annunciato i suoi ultimi acquisti.

Secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Strategy ha acquistato 34.164 Bitcoin (BTC) per 2,54 miliardi di dollari tra il 13 aprile e domenica.

L'acquisto si classifica come la terza più grande acquisizione di Bitcoin mai registrata da Strategy in termini di quantità di monete, dopo gli acquisti di 55.500 BTC e 51.780 BTC nel novembre 2024.

Con circa 780.897 BTC in portafoglio dopo l'acquisto da 1 miliardo di dollari effettuato una settimana fa, ora la società detiene 815.061 BTC, acquistati per 61,56 miliardi di dollari.

Fonte: SEC

Il nuovo acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 74.395 $ per moneta, leggermente inferiore al prezzo medio di acquisto della società, pari a 75.527 $.

Michael Saylor aveva anticipato l’operazione domenica, lasciando intendere un nuovo grande acquisto di Bitcoin prima dell’annuncio ufficiale. La società ha inoltre comunicato venerdì l’intenzione di pagare dividendi su Stretch (STRC) due volte al mese. STRC è il titolo privilegiato perpetuo dell'azienda.

“Se dovessimo procedere con il pagamento dei dividendi su STRC su base semimensile, saremmo nella categoria uno, l’unico titolo preferenziale al mondo a pagare dividendi due volte al mese. Riteniamo che sia qualcosa di unico e attraente,” ha dichiarato il CEO di Strategy, Phong Le.

I fondi STRC di Strategy finanziano oltre l'85% dell'acquisto

Analogamente ad alcune acquisizioni recenti, la maggior parte dell’ultimo acquisto di Strategy è stata finanziata tramite STRC.

Secondo il documento, STRC ha generato 2,18 miliardi di dollari, pari a circa l’85,7% dei proventi totali, mentre la vendita di azioni ordinarie di Classe A (MSTR) ha contribuito con 366 milioni di dollari.

Fonte: SEC

La scorsa settimana ha segnato diversi nuovi record per STRC, tra cui la più grande sessione di acquisti in un solo giorno tramite il suo programma at-the-market (ATM).

Il 13 aprile, STRC ha registrato un nuovo record giornaliero stimato in circa 7.741 BTC, sulla base della vendita di 11,9 milioni di azioni attraverso il programma ATM, generando oltre 1 miliardo di dollari in volume di trading, secondo i dati di STRC Live.

Il titolo ha stabilito un altro record il giorno successivo, con una stima di 9.364 BTC collegati alla vendita di 14,4 milioni di azioni tramite il programma ATM. I due giorni combinati hanno totalizzato circa 17.204 BTC, segnando un aumento del 518% rispetto alla media delle quattro settimane precedenti.