Phong Le, CEO della società di tesoreria Bitcoin Strategy, ha delineato in un’intervista rilasciata venerdì le condizioni in cui la società potrebbe vendere parte delle proprie riserve Bitcoin.

La società venderà Bitcoin per pagare il dividendo sulle sue azioni privilegiate perpetue Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC), uno strumento di credito societario che riconosce ai titolari un dividendo dell’11,5%, e per differire o compensare le imposte, ha dichiarato Le alla CNBC. Ha aggiunto:

“Credo nella matematica più che nell’ideologia, e nel momento in cui vendere BTC invece di vendere azioni per pagare un dividendo sarà meglio per il nostro ‘Bitcoin per share’ e per i nostri azionisti ordinari, lo faremo.”

Le ha aggiunto che la società venderebbe BTC per pagare il rendimento dovuto ai detentori dei suoi strumenti di credito solo se tali vendite fossero “accretive” per gli azionisti di Strategy, ovvero se aumentassero la metrica del BTC per azione.

Fonte: Phong Le

I commenti sono arrivati dopo che il cofondatore di Strategy, Michael Saylor, ha dichiarato che la società potrebbe vendere periodicamente porzioni dei suoi BTC, alimentando i timori tra gli investitori in Bitcoin sui potenziali effetti delle vendite di Strategy sul prezzo di mercato di BTC.

Saylor sostiene che Strategy potrebbe vendere BTC, ma Le afferma che ciò non avrà un impatto significativo sul prezzo degli asset

“Probabilmente venderemo alcuni Bitcoin per finanziare un dividendo, anche solo per immunizzare il mercato, per mandare il messaggio che lo abbiamo fatto”, ha dichiarato Saylor durante una call sugli utili martedì.

Saylor ha aggiunto che, se BTC si apprezzerà di oltre il 2,3% annuo, Strategy potrebbe finanziare i pagamenti dei dividendi “per sempre” senza vendere azioni Strategy e diluire gli azionisti.

Il rendimento annuo del portafoglio BTC di Strategy. Fonte: Strategy

“Potremmo smettere subito di vendere azioni ordinarie MSTR”, ha dichiaratoSaylor, aggiungendo: “Possiamo finanziare i dividendi con vendite di Bitcoin”.

La società detiene 818.334 BTC, per un valore superiore a 66 miliardi di dollari al momento della stesura, rendendola la più grande società di tesoreria Bitcoin quotata in borsa, secondo i dati di BitcoinTreasuries.

Le società di tesoreria che liquidano i propri BTC potrebbero creare pressione di vendita, con un impatto negativo sul prezzo di Bitcoin; tuttavia, Le ha affermato che il volume giornaliero di scambi di BTC, pari a circa 60 miliardi di dollari, è sufficiente ad assorbire gli oltre 1 miliardo di dollari di dividendi annui dovuti da Strategy.