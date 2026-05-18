La società di tesoreria Bitcoin Strategy ha annunciato venerdì che riacquisterà 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili allo 0%, con scadenza nel 2029, estinguendo circa la metà del debito totale in circolazione relativo alla tranche di obbligazioni convertibili del 2029.

Giovedì, Strategy ha concluso “transazioni negoziate privatamente” con una parte dei detentori delle sue obbligazioni senior convertibili allo 0%, accettando di riacquistare il debito per un importo stimato di 1,38 miliardi di dollari, secondo il documento depositato dalla società presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

L’operazione dovrebbe essere regolata martedì della settimana successiva alla pubblicazione di questo articolo, ha dichiarato la società, aggiungendo che l’importo finale del riacquisto potrebbe “variare” rispetto alla stima in base alle condizioni di mercato. La società ha aggiunto:

“Strategy prevede di finanziare i riacquisti attingendo alle riserve di liquidità disponibili, ai proventi derivanti dalla vendita di titoli nell’ambito del proprio programma di offerta ‘at-the-market’ e/o ai proventi derivanti dalla vendita di bitcoin.”

Documento depositato presso la SEC da Strategy relativo al riacquisto delle obbligazioni convertibili del 2029. Fonte: Strategy

La mossa fa seguito alle dichiarazioni rilasciate nel maggio 2026 dal cofondatore di Strategy, Michael Saylor, secondo cui la società potrebbe vendere una parte delle proprie riserve Bitcoin per finanziare il pagamento dei dividendi, nonché alle precedenti dichiarazioni di febbraio, secondo cui la società intende convertire il proprio debito in capitale nei prossimi anni.

Strategy prevede di convertire il proprio debito convertibile in azioni nei prossimi 3-6 anni

Strategy prevede di convertire il proprio debito convertibile in capitale azionario nei prossimi 3-6 anni, trasformando gradualmente i detentori dei suoi strumenti di debito in azionisti.

Ciò ridurrebbe l'onere del debito a carico della società, ma comporterebbe anche una diluizione del valore per gli azionisti esistenti a causa dell'emissione di nuove azioni.

Fonte: Michael Saylor

Al momento della pubblicazione, Strategy ha circa 8,2 miliardi di dollari di debito totale in circolazione, secondo i dati della società, e nel 2026 ha finanziato i suoi acquisti di BTC principalmente attraverso le sue Stretch Perpetual Preferred Stock (STRC).

Giovedì, STRC ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari in volume giornaliero di scambi, stabilendo un nuovo record per lo strumento azionario e segnalando un forte interesse da parte degli investitori.

L’acquisto più recente di Bitcoin da parte della società è avvenuto lunedì scorso, quando ha comprato 535 BTC per 43 milioni di dollari, portando le sue riserve complessive a 818.869 monete, per un valore di circa 64 miliardi di dollari sulla base del prezzo spot di BTC al momento della pubblicazione.