Strategy, il più grande holder pubblico di Bitcoin al mondo, ha deciso di sospendere gli acquisti crypto in vista della pubblicazione del report sugli utili del primo trimestre, prevista per la giornata di oggi.

Domenica, il presidente esecutivo Michael Saylor ha annunciato “nessun acquisto questa settimana” in un post su X, dove ha regolarmente fornito segnali su acquisti pianificati.

Nel suo acquisto più recente, la società con sede a Tysons Corner, in Virginia, ha acquisito 3.273 Bitcoin per 255 milioni di dollari tra il 20 e il 26 aprile, secondo un documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense il 27 aprile.

Fonte: Michael Saylor on X

La società detiene ora 818.334 BTC, acquistati a un prezzo medio di 77.906 $ per moneta, portando il costo base di Strategy a 75.537 $. Secondo i dati di CoinGecko, la crypto con il maggior market cap è stata scambiata domenica a 78.787 $.

Gli acquisti effettuati da Strategy il mese scorso, insieme agli afflussi verso gli ETF spot statunitensi, hanno contribuito a far registrare un aumento del 12% del prezzo di BTC nel mese di aprile.

Si prevede una perdita trimestrale a causa delle critiche sul dividendo di STRC

Gli analisti di Wall Street si aspettano che il report sugli utili mostri una perdita di 18,98 $ per azione, dovuta principalmente alla contabilizzazione mark-to-market di Bitcoin da parte del management. Il dato si confronta con la perdita di 16,49 $ registrata nello stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati di Yahoo Finance.

Mercoledì, Saylor dovrebbe intervenire alla conferenza di settore Consensus a Miami Beach, in Florida.

La dipendenza della società da STRC, il titolo privilegiato perpetuo di Strategy, ha sollevato preoccupazioni tra alcuni osservatori del mercato azionario, soprattutto a causa del rendimento da dividendo dell’11,5% che l’asset offre agli investitori.

Peter Schiff, chief economist e global strategist presso Euro Pacific Asset Management, che in precedenza ha definito Strategy uno “schema Ponzi”, domenica ha ribadito la sua accusa, mettendo in dubbio la capacità della società di sostenere il dividendo.

“Scommettere sul fatto che Bitcoin salirà di oltre l’11,5% all’anno non cambia la struttura simile a uno schema Ponzi di STRC”, ha dichiarato in un post su X.

Fonte: Peter Schiff on X

Le preoccupazioni sul dividendo di STRC sono arrivate anche dal blogger di Seeking Alpha Joseph Parrish, che in un post del 28 aprile ha affermato che le attuali riserve di liquidità non sono sufficienti a coprire due anni di dividendi STRC, il che finirà per costringere Strategy a continuare a vendere azioni ordinarie e aumenterà il rischio per gli investitori se Bitcoin dovesse sottoperformare.

Parrish assegna al titolo della società, scambiato con il ticker MSTR, un rating “Hold”, citando l’aumento della leva finanziaria, catalizzatori incerti e una gestione del rischio complessa nonostante il prezzo più basso delle azioni. La sua opinione è in contrasto con quella di altri analisti, secondo il motore finanziario TipRanks, che mostra un consenso “Strong Buy” sulle azioni di Strategy quotate al Nasdaq.