Durov: Telegram diventerà principale validatore di TON

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha dichiarato che Telegram sostituirà la Fondazione TON come principale motore di The Open Network (TON) e ne diventerà il principale validatore, segnalando un ruolo operativo più incisivo per la piattaforma di messaggistica nell'ecosistema blockchain.

In un post pubblicato lunedì su Telegram, Durov ha affermato che le commissioni di TON si sono ridotte di sei volte fino a raggiungere un livello “quasi pari a zero” e che il prossimo passo sarà quello di spostare l’attenzione della rete verso la “superiorità tecnologica”. Ciò include un nuovo sito web, nuovi strumenti per gli sviluppatori e miglioramenti delle prestazioni.

I cambiamenti sono previsti nelle prossime due o tre settimane, secondo Durov, che ha descritto la mossa come un passo avanti nel piano per “Make TON Great Again”.

Il cambiamento previsto renderebbe Telegram più centrale nell'infrastruttura e nella roadmap di TON, rafforzando il legame tra la rete blockchain e la piattaforma di messaggistica che ha guidato gran parte della sua adozione da parte dei consumatori.

Non è ancora chiaro quale ruolo avrà la Fondazione TON dopo la transizione, come sarà strutturata la posizione di validatore di Telegram e se l'azienda renderà noti dettagli quali la sua quota di validazione o la sua quota di validazione della rete.

Cointelegraph ha contattato TON per ulteriori informazioni, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Grafico dei prezzi delle ultime 24 ore di Toncoin. Fonte: CoinGecko

Gli operatori del settore crypto hanno reagito positivamente alla prospettiva che Telegram assuma un ruolo operativo più importante all'interno di TON. I dati di CoinGecko hanno mostrato che Toncoin (TON) è salito del 33,8% nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 1,86 dollari, in seguito al post di Durov.

Telegram ha progressivamente ampliato le integrazioni con TON

L'ultimo annuncio fa seguito alle precedenti integrazioni, spostando il ruolo di Telegram dalla distribuzione dei prodotti e dai canali di pagamento verso l'infrastruttura di rete.

Nel 2024, Durov ha annunciato che Telegram avrebbe utilizzato TON e Toncoin per le transazioni di condivisione dei ricavi pubblicitari e per i pagamenti ai proprietari dei canali, i quali ricevono il 50% dei ricavi derivanti dagli annunci pubblicitari visualizzati nei loro canali Telegram.

Nel gennaio 2025, la TON Foundation ha dichiarato di aver ampliato la propria partnership con Telegram, rendendo TON Connect il protocollo esclusivo di connessione al portafoglio per le Mini App di Telegram.

Le linee guida sulla blockchain di Telegram hanno inoltre stabilito che le Mini App esistenti operanti su altre blockchain dovevano passare a TON entro febbraio 2025, anche tramite la migrazione degli smart contract e l'utilizzo esclusivo di TON Connect.