Tether ha guidato un round di finanziamento pre-seed nella fintech boliviana Peso, che offre pagamenti in USDT tramite app per la consegna di cibo e reti bancarie locali, per sostenere l’espansione della società in America Latina.

In un annuncio di mercoledì, Tether ha dichiarato che l’investimento aiuterà Peso a espandere la propria infrastruttura per i pagamenti in stablecoin in Bolivia, Brasile, Colombia e Argentina, compresi i servizi che collegano USDT alle valute locali tramite sistemi bancari e di pagamento per esercenti.

Peso ha integrato i pagamenti in USDT nel servizio di consegna di cibo di Yango in Bolivia, consentendo ai clienti di pagare gli ordini usando la stablecoin. La fintech offre pagamenti tramite QR, servizi point-of-sale per esercenti e conti virtuali collegati al sistema bancario boliviano tramite trasferimenti ACH. Tether non ha divulgato l’ammontare del proprio investimento.

Fonte: Tether

L’investimento arriva mentre altre società fintech espandono i servizi finanziari basati su USDT in Bolivia. Martedì, la piattaforma di prestiti Tala ha annunciato una partnership con El Dorado per offrire credito direttamente tramite il portafoglio digitale, consentendo ai clienti idonei di ricevere e rimborsare prestiti in USDT sulla blockchain Tempo.

Correlato: Tether e la banca centrale del Kazakistan valutano una stablecoin in tenge e la tokenizzazione degli asset

La Bolivia si rivolge alle stablecoin durante una carenza di dollari statunitensi

Dal 2025 la Bolivia si è rivolta sempre più alle stablecoin a causa di una prolungata carenza di dollari statunitensi e dell’elevata inflazione; le aziende hanno iniziato ad accettare USDT per gli acquisti, mentre l’accesso alla valuta estera diventava più difficile.

Nel novembre 2025, il governo ha annunciato piani per integrare criptovalute e stablecoin nel sistema finanziario, consentendo anche alle banche di offrire servizi di custodia di asset digitali e prodotti finanziari collegati alle criptovalute.

Successivamente, nel luglio 2026, il governo ha iniziato a valutare un quadro normativo che avrebbe riconosciuto USDT per pagamenti, risparmi e commercio, insieme al boliviano e al dollaro statunitense.

La proposta è arrivata mentre la Bolivia affrontava una prolungata carenza di dollari dopo aver abbandonato a giugno il suo storico ancoraggio valutario, alimentando la domanda di alternative denominate in dollari come USDT, come riportato da Cointelegraph a luglio.

Rivista: Gli agenti possono fare trading 24/7, ma Yat Siu avverte che potresti perdere l’accesso in qualsiasi momento