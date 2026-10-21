Fonte: Tether
L’investimento arriva mentre altre società fintech espandono i servizi finanziari basati su USDT in Bolivia. Martedì, la piattaforma di prestiti Tala ha annunciato una partnership con El Dorado per offrire credito direttamente tramite il portafoglio digitale, consentendo ai clienti idonei di ricevere e rimborsare prestiti in USDT sulla blockchain Tempo.
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Dal 2025 la Bolivia si è rivolta sempre più alle stablecoin a causa di una prolungata carenza di dollari statunitensi e dell’elevata inflazione; le aziende hanno iniziato ad accettare USDT per gli acquisti, mentre l’accesso alla valuta estera diventava più difficile.
Nel novembre 2025, il governo ha annunciato piani per integrare criptovalute e stablecoin nel sistema finanziario, consentendo anche alle banche di offrire servizi di custodia di asset digitali e prodotti finanziari collegati alle criptovalute.
Successivamente, nel luglio 2026, il governo ha iniziato a valutare un quadro normativo che avrebbe riconosciuto USDT per pagamenti, risparmi e commercio, insieme al boliviano e al dollaro statunitense.
La proposta è arrivata mentre la Bolivia affrontava una prolungata carenza di dollari dopo aver abbandonato a giugno il suo storico ancoraggio valutario, alimentando la domanda di alternative denominate in dollari come USDT, come riportato da Cointelegraph a luglio.
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