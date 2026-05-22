Tether ha acquisito la quota detenuta da SoftBank Group in Twenty One Capital, una società di tesoreria Bitcoin che si sta espandendo nei servizi di lending, mining e mercati dei capitali. L’operazione offre all’emittente di stablecoin un maggiore controllo su uno dei più grandi detentori di Bitcoin quotati in Borsa.

In un annuncio pubblicato mercoledì, Tether ha dichiarato di aver acquistato la quota di circa il 26% detenuta da SoftBank per un importo non divulgato. SoftBank era stata tra i primi sostenitori di Twenty One Capital, lanciata nel 2025 come società di tesoreria Bitcoin (BTC) sostenuta da Cantor Fitzgerald e guidata da Jack Mallers.

Né l’azionista di controllo Tether né Twenty One Capital hanno rivelato l’entità della partecipazione di Tether. Nell’ambito del cambio di proprietà, i rappresentanti di SoftBank lasceranno il consiglio di amministrazione di Twenty One Capital.

La transazione consolida ulteriormente la proprietà sotto Tether, rafforzando l’influenza dell’emittente di stablecoin sulla strategia e sulla governance della società.

I cambiamenti nella struttura proprietaria arrivano mentre le società di tesoreria Bitcoin quotate in Borsa affrontano maggiori pressioni durante le fasi di debolezza del mercato. Quando il prezzo di Bitcoin scende, il valore del loro asset principale diminuisce, riducendo il valore patrimoniale netto e rendendo più difficile raccogliere nuovo capitale senza diluire gli azionisti esistenti.

La tesoreria Bitcoin di Twenty One Capital ha un valore di circa 3,34 miliardi di dollari. Fonte:BitcoinTreasuries.NET

Le azioni di Twenty One Capital salgono, ma la volatilità persiste

Separatamente, Twenty One Capital ha delineato piani per andare oltre un modello puro di tesoreria Bitcoin e diventare una società di servizi finanziari più ampia focalizzata su Bitcoin. La società intende combinare le proprie operazioni di tesoreria con attività di lending in Bitcoin, mining e mercati dei capitali.

Le azioni di Twenty One Capital erano in rialzo del 4% mercoledì mattina dopo la notizia, secondo gli ultimi dati disponibili.

Andamento del titolo Twenty One Capital. Fonte: Yahoo Finance

I guadagni hanno recuperato parte del calo del 37% registrato dagli investitori da quando il titolo XXI ha iniziato a essere scambiato sul New York Stock Exchange a dicembre, dopo la fusione con Cantor Equity Partners.

Sviluppi precedenti avevano già indicato possibili cambiamenti nella società. Come riportato da Cointelegraph ad aprile, Tether aveva dichiarato di voler votare a favore di una proposta di fusione tra Twenty One Capital e Strike, la società di pagamenti Bitcoin di Mallers. Il piano prevedeva inoltre la fusione dell’entità combinata con il miner Bitcoin Elektron Energy.