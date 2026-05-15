L'unità T3 Financial Crime Unit, un'iniziativa congiunta sostenuta da Tether, Tron e dalla società di analisi blockchain TRM Labs, afferma di aver contribuito al congelamento di oltre 450 milioni di dollari in beni collegati a presunte attività criminali dal suo lancio nel 2024.

Il gruppo ha dichiarato in un comunicato diffuso giovedì e condiviso con Cointelegraph di aver collaborato con le forze dell’ordine in 23 giurisdizioni per individuare fondi legati a presunti traffici di droga, attacchi hacker a exchange, attività legate alla Corea del Nord, finanziamento del terrorismo e violenti attacchi “wrench”, inclusi rapimenti ed estorsioni.

L'unità si concentra sull'attività della stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron e afferma di essere stata in grado di congelare i beni entro 24 ore in diversi casi di emergenza su richiesta delle autorità. T3 FCU ha dichiarato di aver intercettato nel 2025 il 43,9% in più di proventi illeciti rispetto all'anno precedente.

L'annuncio arriva mentre TRM Labs stima che i flussi complessivi di criptovalute illecite abbiano raggiunto il record di 158 miliardi di dollari nel 2025, secondo il comunicato, evidenziando la crescente pressione sugli emittenti di stablecoin e sulle reti blockchain affinché rafforzino la conformità e cooperino più strettamente con le forze dell'ordine.

L'Unità per la lotta alla criminalità finanziaria T3 (T3 FCU). Fonte: Tether

All'inizio di quest'anno il gruppo è stato citato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come una «risorsa inestimabile» per le forze dell'ordine ed è stato messo in evidenza nella relazione del GAFI sui modelli di partenariato pubblico-privato.

Dati T3 riflettono congelamento generalizzato di USDT

Questi nuovi dati fanno seguito a quelli on-chain pubblicati venerdì dalla società di sicurezza BlockSec, secondo cui oltre 500 milioni di dollari in USDT sono stati congelati negli ultimi 30 giorni.

Cointelegraph ha contattato Tether per chiedere in che modo i 450 milioni di dollari in asset collegati all'attività di T3 FCU si intersecano con la più ampia attività di inserimento in blacklist e congelamento di Tether su tutte le catene, e quale parte del totale sia specificamente correlata all'USDT basato su Tron, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Alla società è stato anche chiesto come riesca a bilanciare un arsenale di strumenti di conformità e congelamento delle risorse in espansione con le critiche provenienti da alcuni settori dell’industria delle criptovalute secondo cui tali poteri aumentano il rischio di centralizzazione e potrebbero minare la natura senza autorizzazione dei trasferimenti di stablecoin su reti come Tron.

Tron, che si posiziona come un livello di regolamento a basso costo per le stablecoin, ha dichiarato a Cointelegraph di essere un “fornitore di tecnologia agnostico” che non può monitorare direttamente ogni utente o bloccare ogni transazione, e che i mezzi per identificare e fermare le attività illecite spettano a partner come Tether, TRM Labs e le forze dell'ordine.