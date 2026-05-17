Il protocollo di liquidità decentralizzato THORChain ha sospeso il trading dopo che l’investigatore blockchain ZachXBT ha segnalato un presunto exploit da oltre 10 milioni di dollari.

THORChain ha dichiarato venerdì in un annuncio su Telegram che il trading sarebbe stato sospeso per circa 12 ore e 42 minuti, fino al blocco 26191149. La sospensione è arrivata poco dopo che ZachXBT aveva affermato che il protocollo era stato probabilmente sfruttato su Bitcoin, Ethereum, BNB Chain e Base.

Un wallet etichettato da Arkham come appartenente all’exploiter di THORChain mostrava 10,8 milioni di dollari in fondi, trasferiti attraverso diverse transazioni di importo minore nei 30 minuti precedenti le 10:11 UTC.

Il presunto exploit si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), dopo che ad aprile gli hacker hanno sottratto oltre 634 milioni di dollari, segnando il totale mensile più alto dagli 1,46 miliardi di dollari di febbraio 2025, quando gli hacker hanno orchestrato l’hack record da 1,4 miliardi di dollari ai danni dell’exchange Bybit, secondo i dati di DefiLlama.

Cointelegraph ha contattato THORChain per confermare l’exploit. Sebbene THORChain non abbia pubblicato alcun annuncio pubblico, diverse altre società di analisi blockchain hanno segnalato l’exploit, tra cui Cyvers, Peckshield e Lookonchain.

Thorchain exploiter-tagged wallet. Source: Arkham

Il prezzo di RUNE scende del 13% a seguito del presunto exploit

Gli holder del token si sono affrettati a vendere dopo il presunto exploit, mentre il prezzo del token Thorchain (RUNE) è sceso del 13% nelle 24 ore precedenti le 10:20 UTC, scambiando sopra quota 0,50 $, secondo i dati di CoinGecko.

RUNE/USD, grafico giornaliero. Fonte: Coingecko

L’ultima correzione aggiunge ulteriore pressione alla price action del token, che è in calo del 72% nell’ultimo anno.

Essendo un protocollo non-custodial, THORChain viene spesso utilizzato da attori malevoli per riciclare fondi rubati, pur non essendo un mixer di criptovalute come Tornado Cash.

All’inizio di aprile, l’attaccante dietro l’exploit da 293 milioni di dollari di Kelp DAO ha riciclato 75.700 Ether (ETH) attraverso THORChain, generando circa 910.000 $ di ricavi per il protocollo, secondo quanto riportato da Cointelegraph.

Anche la maggior parte degli 1,4 miliardi di dollari sottratti durante l’hack di Bybit, pari a circa 1,2 miliardi di dollari, è stata riciclata attraverso THORChain dagli attaccanti, che l’hanno convertita da Ether a Bitcoin, secondo il cofondatore e CEO di Bybit Ben Zhou.