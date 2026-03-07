Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno chiarito che i titoli tokenizzati riceveranno lo stesso trattamento patrimoniale dei loro equivalenti tradizionali, affermando che le norme sono “tecnologicamente neutrali”.

La Federal Reserve, la Federal Deposit Insurance Corporation e l’Office of the Comptroller of the Currency hanno dichiarato giovedì che tratteranno allo stesso modo i titoli tradizionali e quelli tokenizzati ai fini dei requisiti patrimoniali bancari.

“Le tecnologie utilizzate per emettere e negoziare un titolo non incidono generalmente sul suo trattamento patrimoniale”, hanno affermato le agenzie.

“Un titolo tokenizzato idoneo dovrebbe essere trattato allo stesso modo in cui verrebbe trattato il corrispondente titolo non tokenizzato ai sensi delle norme sul capitale”, aggiunge la nuova guida.

Secondo le indicazioni, gli istituti finanziari non dovranno sovracollateralizzare le proprie posizioni quando detengono titoli tokenizzati nei bilanci, come invece avviene per asset non comprovati e altamente volatili.

Molte società della finanza tradizionale hanno mostrato un interesse crescente per la tokenizzazione, che secondo le autorità di regolamentazione ha spinto all’emissione delle nuove linee guida.

Le agenzie hanno affermato che i derivati che fanno riferimento a un “titolo tokenizzato idoneo” dovrebbero essere trattati, ai fini del capitale, come derivati che fanno riferimento alla forma non tokenizzata del titolo.

Le autorità di regolamentazione hanno aggiunto che i titoli tokenizzati non sono compromessi nella loro capacità di essere legalmente considerati garanzie finanziarie, purché siano liquidi e legalmente posseduti o controllati da un istituto che può venderli in caso di mancato pagamento da parte del mutuatario, come parte dei termini di un accordo di garanzia.

“Un titolo tokenizzato idoneo che soddisfi la definizione di ‘garanzia finanziaria’ sarebbe considerato tale ai fini delle norme sul capitale e potrebbe essere riconosciuto dall’istituto bancario come strumento di mitigazione del rischio di credito, qualora siano soddisfatti tutti gli altri requisiti pertinenti previsti dalle norme sul capitale”, hanno affermato i regolatori.

La tokenizzazione degli asset ha suscitato un forte interesse tra le società della finanza tradizionale, con una lunga lista di colossi come JPMorgan, BlackRock e Franklin Templeton che stanno entrando nel mercato tramite investimenti o infrastrutture dedicate.

Uno dei principali punti di forza del settore è la possibilità di negoziare asset 24/7 tramite blockchain, invece delle tradizionali finestre di negoziazione giornaliere dei mercati finanziari.