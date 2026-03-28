Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta per diventare il primo presidente in carica nella storia a vedere la propria firma apposta sulle banconote statunitensi.

In un annuncio diffuso giovedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che questa iniziativa segnerà il 250° anniversario degli Stati Uniti. Le future banconote statunitensi riporteranno sia la firma di Trump che quella del segretario al Tesoro Scott Bessent.

“Non c'è modo più efficace per riconoscere i risultati storici del nostro grande Paese e del presidente Donald J. Trump delle banconote in dollari statunitensi che recano il suo nome, ed è più che appropriato che questa valuta storica venga emessa in occasione del 250° anniversario”, ha affermato Bessent.

Fino ad ora, la tradizione prevedeva che sulle banconote statunitensi figurassero le firme del tesoriere e del segretario al Tesoro. Questa mossa segnerà la prima volta nella storia in cui un presidente in carica appone la propria firma sulla valuta statunitense.

Secondo un articolo pubblicato giovedì da Reuters, le prime banconote da 100 $ con le firme di Trump e Bessent saranno stampate a giugno, mentre le altre seguiranno nei mesi successivi.

Il nome e l'effigie di Trump sono apparsi anche su criptovalute, monumenti famosi e monete commemorative.

Parallelamente al progetto del Tesoro di apporre la firma di Trump sulle banconote statunitensi, potrebbero entrare in circolazione anche monete da 1 dollaro con l'effigie del presidente, in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti.

Alla fine del 2025, la Zecca degli Stati Uniti ha pubblicato tre proposte di design recanti l'effigie di Trump e la scritta “In God We Trust”.

Progetti proposti per la moneta da 1$ . Fonte: US Mint

Trump ha inoltre contribuito a supervisionare la ridenominazione di importanti luoghi simbolo degli Stati Uniti, come il John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Il consiglio di amministrazione del Kennedy Center, che secondo quanto riferito è composto da membri nominati da Trump, ha votato alla fine di dicembre per cambiare il nome in “Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

Tuttavia, questa decisione ha suscitato reazioni negative, con i legislatori che sostengono che tale mossa sia illegale se effettuata senza l’autorizzazione del Congresso.

Nel mondo crypto, Trump ha una memecoin che porta il suo nome e ha anche lanciato diversi progetti NFT, tra cui le Trump Digital Trading Cards.