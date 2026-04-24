La Casa Bianca avrebbe confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà all’evento esclusivo per i principali holder della memecoin Official Trump presso la sua residenza in Florida sabato, dopo che all’inizio del mese erano emersi dubbi sulla sua presenza.

Reuters ha riportato venerdì che la Casa Bianca ha confermato che Trump terrà un discorso al pranzo di gala organizzato dalla società dietro la memecoin Official Trump (TRUMP).

L’evento si terrà a Mar-a-Lago. Sarà aperto ai primi 297 detentori del token TRUMP, mentre i primi 29 avranno accesso anche a un ricevimento privato con il presidente.

Quando l’evento è stato annunciato a marzo, un funzionario della Casa Bianca aveva dichiarato a Politico che non era ancora stato inserito ufficialmente nell’agenda di Trump e che si sarebbe svolto nello stesso giorno in cui il presidente aveva affermato che avrebbe partecipato alla cena della White House Correspondents' Association a Washington, DC — la prima volta che lo avrebbe fatto da presidente.

È stato confermato che Donald Trump, nella foto durante un evento di Turning Point USA il 17 aprile, terrà un discorso in occasione di un evento dedicato agli holder della sua memecoin il 25 aprile. Fonte: The White House

Le condizioni dell'evento precisano inoltre che Trump potrebbe non essere in grado di partecipare e che l'evento “potrebbe essere annullato per qualsiasi motivo”.

La possibile presenza di Trump all’evento è stata un punto critico per alcuni legislatori, che lo hanno criticato come un potenziale conflitto di interessi per il presidente.

All’inizio di questo mese, i senatori democratici Elizabeth Warren, Richard Blumenthal e Adam Schiff avrebbero inviato una lettera a Bill Zanker, l’individuo dietro la memecoin Official Trump, chiedendo se Trump intenda “offrire accesso” a sé stesso durante l’evento imminente.

“Gli organizzatori stanno promuovendo una conferenza offrendo l’accesso al presidente Trump ai potenziali partecipanti (e così facendo incentivano l’acquisto della sua memecoin, che genererà commissioni di transazione per il presidente e la sua famiglia) in un giorno in cui potrebbe non essere effettivamente presente,” si legge nella lettera.

Si tratta del secondo evento per i detentori del token TRUMP. Il primo si è svolto in un golf club di Trump nel maggio 2025 e ha attirato critiche da parte di chi sostiene che il presidente stia utilizzando la sua posizione per ottenere vantaggi finanziari personali.