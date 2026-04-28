Mercoledì l’Autorità per la condotta finanziaria (FCA) del Regno Unito ha dichiarato di aver avviato una consultazione sulle linee guida relative al futuro regime normativo sulle criptovalute del Paese, nell’ambito dell’ultimo passo verso un quadro normativo più ampio che dovrebbe entrare in vigore il 25 ottobre 2027.

In una dichiarazione, la FCA ha affermato di voler raccogliere i pareri del settore sulle linee guida per aiutare le aziende a comprendere in che modo potrebbero essere interessate dal regime. Il testo completo della consultazione è disponibile sul sito web della FCA; il termine per l’invio dei commenti scade il 3 giugno 2026.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che le linee guida chiariranno i requisiti in settori quali l’emissione di stablecoin, il trading di criptovalute, la custodia e lo staking. “Vogliamo sviluppare un settore delle criptovalute competitivo e sostenibile, in cui i consumatori britannici siano serviti da società autorizzate e possano prendere decisioni informate”, ha dichiarato la FCA.

La consultazione sulle linee guida fa seguito a una serie di consultazioni sulle norme della FCA pubblicate dalla fine del 2025 che riguardano piattaforme di trading, intermediari, standard prudenziali, ammissioni e divulgazioni, abusi di mercato e le modalità di applicazione del Manuale della FCA alle società di criptovalute. Fino all’entrata in vigore del regime, le criptovalute nel Regno Unito rimangono solo parzialmente regolamentate, limitate principalmente ad aree quali promozioni finanziarie e normative antiriciclaggio (AML).

Finestra di autorizzazione si aprirà nel corso dell'anno

Secondo la FCA, il quadro normativo più ampio in materia di criptovalute dovrebbe entrare in vigore nell’ottobre 2027, ma le società potranno iniziare a presentare domanda di autorizzazione già a partire da settembre 2026.

Ciò è in linea con la calendario pubblicato dall’autorità a gennaio, in cui si affermava che il periodo per la presentazione delle domande di licenza sarebbe iniziato a settembre. Secondo la FCA, il periodo per la presentazione delle domande dovrebbe concludersi nel febbraio 2027.

Roadmap sulle criptovalute della FCA. Fonte: FCA

La FCA aveva precedentemente affermato che l'autorizzazione prevista dal futuro regime sulle criptovalute non sarà concessa automaticamente alle società già registrate ai sensi delle attuali norme antiriciclaggio (MLR) e dei quadri normativi relativi ai pagamenti.

Secondo il piano, tutte le società che forniscono servizi regolamentati relativi alle criptovalute nel Regno Unito dovranno ottenere l'autorizzazione ai sensi del Financial Services and Markets Act (FSMA).



