Uniswap Labs e il suo fondatore Hayden Adams hanno vinto una causa collettiva che cercava di ritenerli responsabili per le criptovalute fraudolente scambiate sulla sua piattaforma, ponendo fine a una saga legale durata quattro anni.

Il giudice federale di Manhattan Katherine Polk Failla ha respinto lunedì una causa contro Uniswap con pregiudizio, affermando che il gruppo collettivo non può ritenere Uniswap responsabile per la condotta scorretta di emittenti di token terzi sconosciuti.

Si trattava del secondo tentativo del gruppo di citare in giudizio Uniswap, che a maggio aveva modificato la propria denuncia per concentrarsi sulle violazioni della tutela dei consumatori a livello statale, sostenendo che Uniswap avesse consentito “schemi di rug pull e pump and dump”, secondo l'ordinanza del giudice Polk Failla.

Il gruppo, guidato da Nessa Risley, ha citato in giudizio per la prima volta Uniswap, Adams e le società di venture capital Paradigm, Andreessen Horowitz e Union Square Ventures nell'aprile 2022. La loro causa è stata respinta nell'agosto 2023, una decisione che è stata successivamente confermata in appello.

Adams di Uniswap ha pubblicato su X che la sentenza è stata un “risultato positivo e sensato” che stabilisce un nuovo precedente legale.

“Se scrivi codice open source per smart contract e questo codice viene utilizzato da truffatori, la responsabilità ricade sui truffatori, non sugli sviluppatori open source”, ha aggiunto.

Tribunale respinge tesi secondo cui Uniswap avrebbe favorito frode

Nella sua ultima opinione, il giudice Polk Failla ha affermato che il gruppo di classe non è riuscito a dimostrare in modo adeguato che Uniswap “fosse a conoscenza della frode e avesse sostanzialmente contribuito alla sua commissione”.

Ha aggiunto che “il semplice fatto di creare un ambiente in cui la frode potesse esistere non equivale ad aver contribuito attivamente alla sua perpetrazione”.

“Non importa come cerchino di mascherare le loro accuse, i querelanti sostengono fondamentalmente che i convenuti abbiano sostanzialmente contribuito alla frode fornendo servizi ordinari che chiunque potrebbe utilizzare per scopi legittimi, ma che alcuni hanno utilizzato per scopi illegali”, ha scritto il giudice.

“Tale argomentazione non regge per gli stessi motivi per cui una banca non assiste in modo sostanziale un riciclatore di denaro che lava il proprio denaro attraverso i conti della banca, e per cui WhatsApp non assiste in modo sostanziale uno spacciatore di droga che coordina una vendita sul proprio servizio di messaggistica: il semplice fatto di fornire la piattaforma su cui avviene una frode non equivale ad assistere in modo sostanziale tale frode”, ha aggiunto.