Un alto comandante militare statunitense ha elogiato Bitcoin come un “prezioso strumento di informatica”, sostenendo che la sua utilità va oltre le applicazioni monetarie e può contribuire agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

“È uno strumento informatico prezioso, in quanto proiezione di potenza”, ha dichiarato l’ammiraglio Samuel Paparo durante un’audizione della Commissione per i servizi armati del Senato martedì, aggiungendo che la tecnologia proof-of-work di Bitcoin “impone costi maggiori” agli attaccanti che tentano di compromettere la rete.

“Al di là degli aspetti economici, questa tecnologia ha applicazioni informatiche davvero importanti nel campo della sicurezza informatica.”

L'audizione al Senato ha esaminato la posizione strategica delle forze armate statunitensi nella regione indo-pacifica, compresi i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente, l'espansione militare della Cina e la sua collaborazione con avversari stranieri, nonché le minacce provenienti dalla Corea del Nord.

L'ammiraglio Samuel Paparo durante l'audizione di martedì presso la Commissione per le forze armate del Senato. Fonte: US Senate Committee on Armed Services

Le dichiarazioni di Paparo riecheggiano commenti simili espressi nel dicembre 2023 da Jason Lowery, membro della US Space Force, secondo cui Bitcoin e altre blockchain proof-of-work potrebbero contribuire a proteggere gli Stati Uniti nella guerra informatica.

All’epoca, Lowery aveva affermato che, sebbene Bitcoin sia per lo più considerato un “sistema monetario” per proteggere i fondi, pochi sanno che può essere utilizzato per proteggere “tutte le forme di dati, messaggi o segnali di comando”.

“Di conseguenza, questo malinteso sottovaluta l’ampia rilevanza strategica della tecnologia per la cybersecurity e, quindi, per la sicurezza nazionale.”

La ricerca sull’utilizzo di Bitcoin come strumento di cybersicurezza arriva mentre molti avversari — inclusi attori legati a Stati — si sono orientati verso attacchi informatici come phishing, ransomware e attacchi DDoS (distributed denial-of-service) per sabotare infrastrutture e ottenere vantaggi economici.

Il noto Lazarus Group della Corea del Nord rappresenta uno degli esempi più rilevanti, avendo sottratto miliardi di dollari in criptovalute nell’ultimo decennio per sostenere il proprio programma nucleare.

Le dichiarazioni di Samuel Paparo sono arrivate in risposta a una domanda del senatore statunitense Tommy Tuberville, che ha chiesto come gli Stati Uniti e il Congresso possano guidare la competizione su Bitcoin, osservando che il principale think tank monetario cinese considera ormai Bitcoin un asset strategico.

Paparo non ha risposto direttamente alla domanda, ma ha aggiunto: “Bitcoin è una realtà. È un sistema peer-to-peer e zero-trust per il trasferimento di valore. Qualsiasi cosa che supporti tutti gli strumenti del potere nazionale degli Stati Uniti è positiva.”

I senatori presentano una proposta di legge su Bitcoin incentrata sulla sicurezza nazionale

Gli Stati Uniti detengono la maggiore riserva Bitcoin tra gli Stati nazionali e controllano la quota più ampia dell'hashrate della rete. Tuttavia, il Paese continua a dipendere da apparecchiature di mining prodotte all'estero, una questione che ha sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale legate ai rischi della supply chain.

Il mese scorso, i senatori statunitensi Bill Cassidy e Cynthia Lummis hanno presentato il Mined in America Act per risolvere tale questione riportando negli Stati Uniti una maggiore produzione di apparecchiature per il mining di Bitcoin.

Il provvedimento mira inoltre a codificare l'ordine esecutivo di Trump che istituisce la Strategic Bitcoin Reserve.