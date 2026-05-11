Il CLARITY Act statunitense, che mira a garantire maggiore chiarezza normativa al settore delle criptovalute negli Stati Uniti, sarà sottoposto al voto della Commissione bancaria del Senato giovedì.

Venerdì, il presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott ha confermato che la legge sarà votata giovedì, scatenando una forte reazione in tutto il settore delle criptovalute, che da mesi attendeva una nuova data per la discussione.

Il disegno di legge, presentato nel luglio 2025, avrebbe dovuto procedere all'inizio di quest'anno, ma si è arenato a gennaio dopo che Coinbase ha ritirato il proprio sostegno alla normativa, citando diverse preoccupazioni, tra cui la mancanza di tutele legali per gli sviluppatori di software open source, il divieto di rendimento delle stablecoin e le normative sulla finanza decentralizzata (DeFi).

Dirigente Coinbase: CLARITY Act “inarrestabile”

“È come Donkey Kong”, è quanto ha dichiarato Paul Grewel, responsabile legale di Coinbase, in un post su X pubblicato venerdì, a seguito dell’annuncio. Nel frattempo, Faryar Shirzad, responsabile delle politiche di Coinbase, ha affermato in un post su X che si tratta di un “grande passo avanti” e che la normativa è fondamentale “per proteggere i consumatori, sostenere l’innovazione e garantire che questa tecnologia si sviluppi negli Stati Uniti anziché all’estero”.

Fonte: Faryar Shirzad

L'incertezza sulla regolamentazione delle criptovalute durante l'amministrazione di Joe Biden, con Gary Gensler – noto per il suo scetticismo nei confronti delle criptovalute – alla guida della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, è stata collegata alle notizie secondo cui alcune aziende del settore si stavano trasferendo all'estero, in giurisdizioni più favorevoli alle criptovalute. Gli operatori del settore hanno sostenuto che ciò stesse danneggiando l'innovazione negli Stati Uniti.

La senatrice statunitense e sostenitrice delle criptovalute Cynthia Lummis ha dichiarato in un post su X: “Approviamo il Clarity Act in sede di Commissione bancaria giovedì!”

Dirigenti settore prevedevano aumento prezzi

La notizia arriva a pochi giorni da quando Kara Calvert, vicepresidente per le politiche statunitensi dell'exchange crypto Coinbase, durante la conferenza Consensus 2026 ha dichiarato ai partecipanti di aspettarsi “un'approvazione la prossima settimana”.

Calvert sostiene che il disegno di legge necessiti di almeno 60 voti per essere approvato al Senato e che il disegno di legge CLARITY abbia bisogno del sostegno bipartisan per diventare legge.