Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità giovedì una risoluzione che vieta ai suoi membri e al personale, spesso esposti a informazioni sensibili, di utilizzare i prediction market.

La risoluzione, approvata per consenso unanime, ha modificato le regole del Senato ed è entrata in vigore immediatamente.

“Partecipare in qualsiasi modo a un prediction market o cercare di piazzare scommesse quando potremmo essere in possesso di informazioni privilegiate deteriora la fiducia che i nostri elettori ripongono in noi”, ha dichiarato in aula il senatore repubblicano Bernie Moreno, che ha presentato la risoluzione.

“Modificando le regole permanenti del Senato, ciò che stiamo facendo è permettere ai nostri elettori di sapere, una volta per tutte, che nessun membro del Senato degli Stati Uniti, né alcun membro del personale del Senato degli Stati Uniti, potrà mai usare tali informazioni privilegiate come mezzo per monetizzare questo incarico in qualsiasi modo”, ha aggiunto.

Fonte: Bernie Moreno

La risoluzione arriva dopo che un soldato delle forze speciali coinvolto nel piano per catturare l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato incriminato la scorsa settimana, il 23 aprile, per aver utilizzato informazioni classificate per piazzare scommesse su Polymarket, mentre i legislatori hanno espresso preoccupazioni anche per alcune puntate tempestive sulla guerra in Iran. L’uomo si è dichiarato non colpevole.

Il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha dichiarato in aula che “tra tutte le questioni di cui discutiamo a Washington, questa rientra chiaramente nella categoria delle decisioni ovvie”.

“Non dobbiamo mai permettere che il Congresso si trasformi in un casinò in cui i membri che rappresentano il pubblico possano scommettere su guerre, crisi economiche o elezioni”, ha affermato.

“Dovremmo andare oltre; questo è un buon inizio, ma non basta”, ha dichiarato Schumer. “L’amministrazione e i suoi dipendenti devono applicare queste stesse regole, in particolare questa amministrazione, che mostra una preoccupante affinità con la corruzione e i conflitti d’interesse.”

La deputata repubblicana Ashley Hinson ha scritto su X che presenterà una risoluzione simile per vietare l’uso dei prediction market alla Camera.

Polymarket ha dichiarato su X di sostenere pienamente la risoluzione del Senato e che i suoi termini di servizio “vietano già tale condotta, ma codificarla nella legge rappresenta un passo avanti per il settore”.

Tarek Mansour, cofondatore e CEO della piattaforma rivale di prediction market Kalshi, ha accolto positivamente la risoluzione in un post su X, aggiungendo che la società “blocca già in modo proattivo i membri del Congresso e applica misure contro l’insider trading”.

Republican Representative Ashley Hinson posted to X that she would introduce a similar resolution to ban the use of prediction markets in the House.

Polymarket posted on X that it fully supported the Senate resolution and its terms of service “already prohibit such conduct, but codifying this into law is a step forward for the industry.”

Tarek Mansour, co-founder and CEO of rival prediction market platform Kalshi, also celebrated the resolution in a post on X, adding that it “already proactively blocks members of Congress and enforces against insider trading.”