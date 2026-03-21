VersaBank, una banca digitale canadese autorizzata a livello federale e specializzata nel credito istituzionale, sta integrando funzionalità di cambio valuta nella propria piattaforma di depositi tokenizzati, consentendo agli utenti di convertire dollari statunitensi e canadesi all’interno di un sistema basato su blockchain.

Annunciato martedì, l’aggiornamento consente la conversione valutaria in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando i Real Bank Tokenized Deposits (RBTD) — rappresentazioni digitali di depositi in valuta fiat emessi e garantiti dalla banca con sede in Ontario.

La funzionalità è progettata per migliorare le transazioni transfrontaliere riducendo la dipendenza dai tradizionali canali di cambio, che sono spesso più lenti e limitati dagli orari bancari.

L'aggiornamento segna un passo incrementale verso la commercializzazione piuttosto che un lancio completo del prodotto. VersaBank sta sperimentando il suo sistema di depositi tokenizzati dallo scorso anno, e l'aggiunta della conversione tra dollari statunitensi e canadesi espande la sua funzionalità per i pagamenti transfrontalieri, in particolare tra i due paesi.

Gli RBTD sono versioni tokenizzate dei depositi bancari che possono essere trasferiti su un'infrastruttura blockchain pur rimanendo passività della banca emittente e garantiti 1:1 dai depositi dei clienti, secondo l'American Bankers Association. A differenza delle stablecoin, che sono tipicamente emesse da entità non bancarie, operano all'interno del sistema bancario tradizionale.

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Istituti finanziari valutano introduzione depositi tokenizzati

Le banche stanno valutando sempre più spesso i depositi tokenizzati come un modo per combinare la velocità e la programmabilità offerte dalla blockchain con la sicurezza dei depositi tradizionali, in particolare per casi d’uso quali i pagamenti transfrontalieri e i regolamenti finanziari, come sottolineato da KPMG.

Un esempio degno di nota è il lancio da parte di BNY dei depositi tokenizzati per i clienti istituzionali, volti a soddisfare i requisiti di garanzia e di margine. BNY ha affermato che questa iniziativa nasce dall’esigenza delle istituzioni di trovare «modi più rapidi ed efficienti per trasferire le attività».

A livello globale, il Project Guardian di Singapore sta esplorando la tokenizzazione degli asset nei mercati finanziari, inclusi programmi pilota che coinvolgono depositi tokenizzati e altre risorse digitali.

Questa spinta arriva mentre la tokenizzazione emerge come uno dei casi d’uso in più rapida crescita della blockchain. I dati del settore mostrano oltre 27 miliardi di dollari in asset tokenizzati in prodotti che vanno dal credito privato ai titoli del Tesoro statunitense e alle azioni.