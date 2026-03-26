La divisione crypto di Visa ha lanciato uno strumento che consente agli agenti basati sull'intelligenza artificiale di effettuare pagamenti in giornata, proprio mentre Tempo, sostenuta da Stripe, ha lanciato il proprio protocollo di blockchain e pagamenti.

«Siamo entusiasti di presentare Visa CLI, il primo prodotto sperimentale di Visa Crypto Labs», ha scritto mercoledì su X Cuy Sheffield, responsabile di Visa Crypto Labs.

Un sito web dedicato a Visa CLI, ovvero un'interfaccia a riga di comando in cui gli utenti digitano l'azione che un programma deve compiere, afferma che lo strumento fornirà a un agente AI “la capacità di pagare in modo sicuro ciò di cui hai bisogno mentre scrivi il codice”.

Lo strumento afferma inoltre di consentire “pagamenti con carta programmati senza il fastidio delle chiavi API”. Le chiavi API possono contenere informazioni sensibili che gli agenti AI potrebbero divulgare, causando rischi per la sicurezza.

Si tratta dell’ultimo standard che mira a consentire agli agenti di IA di effettuare pagamenti online, mentre cresce l’entusiasmo intorno all’IA e alle stablecoin.

Coinbase ha lanciato a maggio il suo standard x402 per facilitare i pagamenti con stablecoin tramite agenti, che è stato recentemente integrato da Sam Altman’s World in un kit di strumenti per sviluppatori dedicato agli agenti di IA rilasciato martedì.

Blockchain Tempo supportata da Stripe entra in funzione

Nel frattempo, la blockchain Tempo, sostenuta dalla società di pagamenti Stripe, è stata lanciata mercoledì sulla mainnet, introducendo un protocollo di pagamento per gli agenti di IA.

Tempo ha pubblicato su X che la sua blockchain è stata “progettata appositamente per i pagamenti” e si concentra sul supporto di transazioni con stablecoin ad alta velocità, attualmente uno dei modi più popolari in cui vengono utilizzati gli agenti AI.

“Gli agenti sono già in grado di scrivere codice, coordinare servizi, recuperare dati ed eseguire flussi di lavoro complessi su Internet. Ma man mano che questi sistemi diventano più potenti, hanno sempre più bisogno di effettuare transazioni”, ha affermato Tempo.

Agent payments will soon overtake human payments on the internet. The Machine Payments Protocol (@mpp) is a new open standard co-authored by @stripe and @tempo.



It’s designed to be extensible and payment-method agnostic, already supporting stablecoins, cards, and more. pic.twitter.com/dEjfGN2tp9 — Tempo (@tempo) March 18, 2026

Il progetto ha inoltre lanciato il Machine Payments Protocol, uno standard aperto sviluppato in collaborazione con Stripe, descritto come uno strumento che offre «un metodo standard per consentire ad agenti e servizi di coordinare i pagamenti a livello programmatico».

Tempo ha affermato che il protocollo “è progettato per essere indipendente dall'infrastruttura e estensibile”, sottolineando che Visa ha esteso il supporto per il protocollo sulla propria rete di pagamenti con carta, mentre Stripe supporta “carte, portafogli e altri metodi di pagamento”.

Anche la fintech crypto Lightspark ha esteso il supporto per il protocollo sulla rete Lightning Network per i pagamenti in Bitcoin (BTC).