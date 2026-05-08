Western Union avvia lancio stablecoin USDPT su Solana

Western Union ha lanciato la sua stablecoin USDPT denominata in dollari statunitensi su Solana, segnando il suo primo passo nel settore dei pagamenti basati su blockchain e dei regolamenti on-chain per la sua rete globale di rimesse.

Una delle piattaforme di infrastrutture crypto coinvolte nel lancio, Fireblocks, ha dichiarato lunedì che USDPT verrà inizialmente implementata in Bolivia e nelle Filippine, mentre Western Union ha affermato di voler espandere la stablecoin in oltre 40 paesi entro il 2026.

Le principali società di rimesse hanno puntato l'attenzione sulle stablecoin sin dall'approvazione del GENIUS Act, favorevole alle stablecoin, a luglio. MoneyGram ha iniziato a offrire servizi relativi alla stablecoin USDC (USDC) in Colombia a settembre, mentre Zelle ha annunciato l'intenzione di offrire trasferimenti transfrontalieri basati su stablecoin a ottobre.

Western Union ha affermato che “il lancio di USDPT riflette un cambiamento più ampio nell'evoluzione dei pagamenti globali”, aggiungendo che in futuro un numero crescente di istituzioni finanziarie adotterà “asset digitali regolamentati come infrastruttura di base”.

La capitalizzazione di mercato delle stablecoin si attesta attualmente a 317,3 miliardi di dollari, una cifra che secondo le previsioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e della banca d'investimento di Wall Street Citigroup supererà i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Western Union renderà disponibile USDPT sugli exchange

USDPT è emesso dalla società di infrastrutture crypto Anchorage Digital, la prima banca crypto regolamentata a livello federale negli Stati Uniti, mentre Fireblocks fornisce l'infrastruttura di portafoglio e regolamento per la stablecoin.

Western Union ha dichiarato di voler rendere disponibile l'USDPT su exchange crypto autorizzati e di collegarli alla propria più ampia infrastruttura di pagamenti e liquidità.

Il lancio di USDPT in Bolivia e nelle Filippine rende la stablecoin accessibile a un totale di 130 milioni di persone.

Domenica, l'ex chief marketing officer di Bybit, Claudia Wang, ha affermato che per le società di trasferimento di denaro come Western Union c'è l'opportunità di attingere a molti corridoi di rimessa ancora inesplorati nelle Americhe, che sono diventati un mercato da 174 miliardi di dollari.

Ha affermato che i corridoi di rimessa tra gli Stati Uniti e l'America Centrale stanno esplodendo, mentre molte rotte all'interno dell'America Latina — come quella dall'Argentina alla Bolivia — sono state “quasi del tutto ignorate dai canali di criptovaluta”.

Western Union facilita i trasferimenti per oltre 150 milioni di clienti in più di 190 paesi.