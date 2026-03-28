L'Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) della Casa Bianca ha completato la revisione di una proposta del Dipartimento del Lavoro (DOL) che potrebbe ridefinire il modo in cui i fiduciari dei piani 401(k) valutano gli asset alternativi, compresa l'esposizione agli asset digitali.

Il sito web dell'OIRA indica che la revisione si è conclusa il 24 marzo, con l'azione contrassegnata come “coerente con la modifica” e la proposta classificata come “economicamente significativa”. Il DOL dovrebbe ora pubblicare la norma proposta, avviando il consueto periodo di consultazione pubblica di 60 giorni, solitamente seguito da revisioni e dall'emanazione della norma definitiva.

La proposta fa seguito all'ordine esecutivo del 7 agosto 2025 del presidente Donald Trump, che impone alle agenzie federali di ampliare l'accesso agli asset alternativi nei piani 401(k), compresa l'esposizione agli asset digitali attraverso determinati strumenti di investimento.

L'ordine ha incaricato il DOL di rivalutare le restrizioni relative agli asset alternativi nei piani a contribuzione definita, inclusi gli asset digitali, il private equity e il settore immobiliare. Ha inoltre richiesto una collaborazione interagenzia tra il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission a sostegno delle modifiche normative.

Il completamento della revisione supera un ostacolo interagenzia per una proposta che potrebbe aprire la strada agli asset alternativi nei piani pensionistici americani a contribuzione definita.

Esposizione crypto si avvicina al mercato 401(k)

Il 28 maggio 2025, il DOL ha revocato una comunicazione del 2022 in materia di conformità che esortava i fiduciari a essere “estremamente cauti” nel prendere in considerazione le crypto per i piani pensionistici 401(k), segnalando un cambiamento generale nella posizione del governo federale riguardo l'esposizione agli asset digitali.

L'Office of Information and Regulatory Affairs della Casa Bianca ha concluso la revisione della normativa del Dipartimento del Lavoro sugli investimenti alternativi nei piani pensionistici. Fonte: Reginfo.gov

Secondo un report dell'Investment Company Institute (ICI), al 30 settembre 2025 il mercato pensionistico statunitense ha raggiunto il valore record di 48,1 mila miliardi di dollari in asset finanziari.

Patrimonio del mercato pensionistico USA per trimestre, in migliaia di miliardi di dollari. Fonte: ICI.org

L'Indiana promuove l'accesso alle criptovalute

Altri Stati USA hanno lanciato iniziative normative per includere gli asset digitali nei piani pensionistici.

Il 25 febbraio, i legislatori dell'Indiana hanno approvato un disegno di legge che imporrebbe a determinati piani pensionistici e di risparmio statali di offrire, entro il 1° luglio 2027, un'opzione di intermediazione autogestita che includa almeno un'opzione di investimento in criptovalute.

Il disegno di legge consentirebbe per la prima volta ai cittadini dell'Indiana di detenere Bitcoin (BTC) e asset digitali nei propri piani pensionistici.