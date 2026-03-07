Zerohash tra le aziende crypto in lizza per ottenere licenza bancaria

La società di infrastrutture blockchain Zerohash ha annunciato di aver richiesto una licenza bancaria nazionale statunitense, una mossa che potrebbe rafforzare la posizione dell'azienda come fornitore di servizi di pagamento crittografico per il settore TradFi.

Mercoledì, Zerohash ha dichiarato di aver richiesto all'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) la licenza per operare come banca fiduciaria regolamentata a livello federale, consentendole di espandere i propri servizi di stablecoin e custodia alle banche, alle società di intermediazione e alle fintech che serve.

“Con il rapido maturare del panorama legislativo e normativo federale per le stablecoin e le risorse digitali, una licenza OCC National Trust Bank consentirà a Zerohash di continuare ad espandere la propria offerta di servizi in un quadro federale, comprese le attività che rientrano nel GENIUS Act”.

Tra i suoi partner più importanti figurano Morgan Stanley, Interactive Brokers, Stripe e Franklin Templeton.

La domanda per la “zerohash national trust bank” è stata presentata il 27 febbraio.

Una carta di trust bancario nazionale autorizza un istituto finanziario a svolgere attività fiduciarie quali servizi di trust, custodia e conservazione di beni.

Si tratta di una delle licenze più ambite da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge GENIUS Act, incentrata sulle stablecoin, nel mese di luglio.

L'OCC ha rilasciato licenze condizionate a Crypto.com, Bridge e Stripe il mese scorso, aggiungendosi alle licenze bancarie ottenute da Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo e Paxos a dicembre.

Coinbase e WLFI tra i candidati in attesa

Il partner di Zerohash, Morgan Stanley, ha rivelato venerdì di aver presentato anch'esso domanda per ottenere una licenza bancaria il mese scorso, mentre la società di servizi finanziari Payoneer ha presentato domanda il 24 febbraio.

Anche la World Liberty Financial della famiglia Trump ne ha richiesta una a gennaio per espandere l'uso della sua stablecoin USD1 (USD1), ma è ancora in attesa di una decisione.

Anche la piattaforma di trading di criptovalute Laser Digital ha presentato una richiesta a gennaio, mentre Coinbase è in attesa di una decisione sulla sua richiesta da ottobre.

A dicembre, il controllore della valuta Jonathan Gould ha affermato che i nuovi operatori nel settore bancario federale sono “positivi per i consumatori, il settore bancario e l'economia” perché forniscono accesso a nuovi prodotti, servizi e fonti di credito, garantendo al contempo che il sistema bancario rimanga competitivo e dinamico.