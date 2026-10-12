Il prezzo di Bitcoin è rimasto in un intervallo dopo che l'asset non è riuscito a mantenersi sopra gli 84.000 dollari all'apertura di Wall Street, mentre i prezzi del petrolio aumentavano.

Bitcoin (BTC) ha restituito i guadagni di inizio settimana all'apertura di Wall Street di lunedì, mentre aumentavano i dubbi su un «cessate il fuoco energetico» tra Russia e Ucraina.

Punti chiave:

Bitcoin ha raggiunto gli 84.250 dollari prima di scendere del 2,2%, mentre i mercati erano nervosi per le forniture di petrolio e il «cessate il fuoco energetico» tra Russia e Ucraina.

Secondo l'analisi, nei mercati petroliferi era stato prezzato un «premio per il rischio» eccessivo, alla luce del miglioramento dei volumi di trasporto marittimo.

I trader di opzioni su BTC hanno assunto posizioni «difensive», mantenendo sul tavolo anche quota 90.000 dollari e livelli superiori.





Bitcoin sotto pressione mentre il greggio Brent sale sopra i 107 dollari

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha raggiunto gli 84.254 dollari su Bitstamp, il livello più alto da mercoledì, prima di scendere fino al 2,2%.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il ritracciamento è avvenuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusava la Russia di continuare a colpire le infrastrutture energetiche nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciasse una moratoria su tali attacchi. Altrove, l'Iran ha riferito che una petroliera era stata colpita e stava bruciando nello Stretto di Hormuz.

I prezzi del petrolio hanno reagito bruscamente: il greggio WTI ha superato i 94 dollari al barile e il Brent ha raggiunto i 107,25 dollari, il livello più alto dal 16 settembre.

Grafico a quattro ore dei CFD sul petrolio greggio Brent. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Gli aumenti arrivano mentre i mercati sono già in allerta in vista dei principali dati sull’inflazione statunitense, sotto forma di indice dei prezzi al consumo (CPI) e indice dei prezzi alla produzione (PPI), la cui pubblicazione è prevista rispettivamente mercoledì e giovedì. Come riportato da Cointelegraph, il CPI si è dimostrato particolarmente sensibile all’aumento dei prezzi del petrolio.

Commentando la situazione, Robin Brooks, ex chief strategist per il mercato valutario presso Goldman Sachs, ha sostenuto che i mercati petroliferi avevano scontato «un premio per il rischio eccessivo», indicando il miglioramento dei volumi di transito attraverso lo Stretto di Hormuz.

«I volumi di petrolio in uscita dal Golfo Persico sono di circa 13 mb/g, rispetto al massimo di 16,5 mb/g raggiunto alcune settimane fa. È comunque molto meglio rispetto al culmine della guerra di marzo e aprile, ma i prezzi del petrolio sono tornati ai massimi», ha osservato quel giorno in un post sul blog.



Il supporto agli acquisti di BTC mira a proteggere gli 82.000 $

Guardando ai possibili obiettivi di prezzo di BTC, la società di trading QCP Capital ha rilevato una dualità nei mercati delle opzioni su Bitcoin, con un posizionamento «difensivo» accompagnato dalla considerazione, da parte dei trader, che una rottura al rialzo sia ancora possibile.

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«La volatilità implicita è rimasta stabile anche se il prezzo spot è rientrato nell’intervallo, mentre gli risk reversal mostrano un premio meno pronunciato per le put rispetto al solito. Considerati insieme, questi elementi indicano che il mercato è posizionato in modo meno difensivo, ma continua a prezzare una possibile rottura al rialzo», ha riassunto nella sua ultima analisi.

«Un movimento netto al di sopra degli 87.000 $ porterebbe in primo piano i 94.000 $.»

Il trader e analista Rekt Capital ha segnalato gli 83.400 $ come resistenza locale nella giornata, con quel livello che rispecchia l’area intorno ai 77.000 $ da metà agosto al 21 settembre, quando BTC/USD ha rotto al rialzo.

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com

I dati di CoinGlass mostravano sugli exchange una liquidità in vendita concentrata intorno agli 84.500 dollari, per un totale a quel livello di circa 180 milioni di dollari. Al momento della stesura, gli ordini di acquisto si stavano accumulando intorno agli 82.000 dollari, mentre il prezzo spot si dirigeva verso quel livello.

Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass



