L’exchange di criptovalute Binance prevede di lanciare un programma di offerte pubbliche iniziali (IPO) tokenizzate per l’emissione on-chain di azioni una volta ottenuta l’approvazione delle autorità di regolamentazione.

Il progetto rientra nella strategia di Binance sugli asset del mondo reale e prevede la collaborazione con progetti di finanza decentralizzata, ha dichiarato la co-fondatrice e co-CEO di Binance Yi He durante la BNB Demo Night a Bangkok venerdì.

«In realtà, si tratta di un processo professionale di IPO», ha dichiarato He, distinguendo il programma previsto dalla semplice quotazione di nuovi asset sull’exchange.

I suoi commenti arrivano dopo i recenti annunci di lavoro di Binance per ruoli nei mercati dei capitali azionari, che hanno alimentato le speculazioni sui piani dell’exchange per facilitare IPO on-chain.

Un'offerta di lavoro cerca un analista di ricerca sui mercati dei capitali azionari per contribuire allo sviluppo di prodotti azionari tokenizzati, valutare potenziali emittenti e analizzare strutture delle operazioni, prezzi e allocazione. Il ruolo richiede almeno quattro anni di esperienza pertinente e una conoscenza delle IPO tradizionali e delle offerte successive.

Cointelegraph ha contattato Binance per ulteriori dettagli, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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