L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sta preparando una riforma del proprio registro pubblico delle criptovalute, a quasi due anni dal suo lancio.

L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea prevede di sostituire il registro provvisorio manuale previsto dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) con una piattaforma web consultabile intorno alla metà del 2027, ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce dell’ESMA.

Il nuovo sistema manterrà inoltre una cronologia delle versioni dei singoli white paper, così da fornire un archivio delle modifiche.

Il periodo transitorio del MiCA si è concluso a luglio; ciò significava che i fornitori di servizi per le criptovalute non autorizzati dovevano cessare gradualmente le proprie attività nell’UE, pena sanzioni per milioni di euro o altre misure di enforcement. Il registro provvisorio dell’ESMA funge da punto di riferimento pubblico per verificare se una società di criptovalute è autorizzata nell’Unione.

L’ESMA abbandonerà le segnalazioni manuali via email

L’ESMA ha lanciato il proprio registro provvisorio nel dicembre 2024, pubblicando file di foglio di calcolo scaricabili contenenti informazioni fornite dalle autorità di regolamentazione nazionali.

«Il nuovo sistema informatico sostituirà l’attuale processo manuale di invio e consolidamento via email con un’interfaccia web strutturata, attraverso la quale le autorità nazionali competenti potranno fornire e aggiornare le informazioni relative alle rispettive entità e ai white paper», ha dichiarato l’ESMA.

Il sistema sarà inoltre in grado di verificare le informazioni rispetto a banche dati di riferimento, tra cui il registro della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), che gestisce una banca dati globale degli identificativi delle persone giuridiche.

Per i white paper, il sistema effettuerà controlli tecnici rispetto al quadro di segnalazione standardizzato dell’ESMA, contribuendo a individuare le informazioni obbligatorie mancanti e i documenti che non rispettano i requisiti di formattazione.

Il nuovo registro MiCA ospiterà direttamente i white paper

Un altro cambiamento importante riguarda il modo in cui gli investitori accedono ai white paper sulle criptovalute, che illustrano le informazioni relative agli asset crypto, ai loro emittenti e ai rischi associati.

«Il registro futuro non si baserà esclusivamente sui link ai white paper ospitati sul sito web di un’entità, come avviene attualmente con la soluzione provvisoria», ha dichiarato il portavoce dell’ESMA, aggiungendo: «Nella nuova soluzione informatica, i white paper saranno disponibili direttamente sulla piattaforma del registro».

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Gli utenti potranno inoltre scaricare i dati del registro in formato CSV o recuperarli tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API), sebbene l’ESMA abbia dichiarato di non poter ancora divulgare l’intera gamma delle funzionalità previste.

Rispondendo alle domande sui tempi della riforma, il portavoce ha dichiarato che il calendario di sviluppo non era correlato alla fine del periodo transitorio del MiCA né alla revisione in corso del regolamento, aggiungendo:

«Il calendario è determinato interamente dallo sviluppo tecnico».

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