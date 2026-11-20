Giovedì, al debutto sul Nasdaq, gli investitori retail hanno scambiato azioni Anthropic per 772 milioni di dollari, ma i loro acquisti netti hanno totalizzato appena 60 milioni di dollari, circa la metà dei 118 milioni investiti in SpaceX nel suo primo giorno di contrattazioni a giugno.

Il volume degli scambi retail di Anthropic nel primo giorno ha superato i 669 milioni di dollari di SpaceX ed è stato il più alto per qualsiasi debutto di mercato nei dati di Vanda Research, che risalgono al 2012: Yahoo Finance ha riferito.

Il volume conteggia sia gli acquisti sia le vendite, mentre gli acquisti netti misurano di quanto gli acquisti abbiano superato le vendite.

Lo sviluppatore dell’IA Claude e i suoi azionisti esistenti hanno offerto 980 milioni di azioni a 83 dollari ciascuna nell’offerta pubblica iniziale (IPO) da 81,34 miliardi di dollari. Le azioni Anthropic hanno aperto sul Nasdaq a 111,50 dollari giovedì, il 34,3% sopra il prezzo dell’IPO, e hanno chiuso a 97,17 dollari, con un guadagno del 17,1% nel primo giorno.

Le azioni SpaceX hanno guadagnato il 19,2% al debutto del 12 giugno, chiudendo a 160,95 dollari rispetto a un prezzo dell’IPO di 135 dollari, secondo Nasdaq. Sebbene l’offerta base di Anthropic abbia superato la vendita iniziale da 75 miliardi di dollari di SpaceX, SpaceX ha infine raccolto 85,7 miliardi di dollari dopo che i sottoscrittori hanno esercitato l’opzione di acquistare azioni aggiuntive.

Prima dell’IPO, Vanda aveva previsto circa 250 milioni di dollari di acquisti netti retail, oltre quattro volte il totale di giovedì. La previsione si basava sugli scambi retail nei precedenti debutti di mercato e sul volume di futures perpetui di Anthropic scambiati sull’exchange decentralizzato Hyperliquid.

Poco prima dell’inizio delle contrattazioni sul Nasdaq, quei futures venivano scambiati a 110,48 dollari, appena lo 0,9% sotto il prezzo di apertura dell’azione.

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